İtfaiye ve zabıta erleri yemin etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve yeni başlayan 97 itfaiye eri ve 71 zabıta memuru göreve başladı. Yeni memurlara başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, “Liyakatiniz ve başarılarınız ile buralara geldiniz. Allah utandırmasın” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi kadrosuna katılan 97 itfaiye eri ve 71 zabıta memuru atamaları gerçekleşerek göreve başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek zorlu bir eğitim görerek itfaiye eri olmaya hak kazanan 97 personelin yemin törenine katıldı. Başkan Böcek, atamaları yapılan 71 zabıta memuru ile de bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin Hürriyet İstasyonu’nda düzenlenen yemin töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, “2019 yılında göreve geldiğimizde 450 itfaiye erimiz, işçi arkadaşlarımız vardı. Göreve geldiğim gün itibariyle 224 itfaiye eri aldım ve şirket personellerimizle beraber sayımızı 695’e çıkardık. Bugün de ailemize sizler katılıyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük yangını olan Manavgat yangınını gördük. Ülkemizin birçok yerinde afetler gördük. Gece gündüz demeden bütün itfaiye erlerimiz koştular. Sizler de bugün bu ailenin bir parçası oluyorsunuz. Milletimizin canını, malını koruyacaksınız” dedi.

LİYAKAT VE BAŞARINIZ İLE BURADASINIZ

İtfaiye erlerinin liyakatları ve kendi başarıları doğrultusunda bu görevi hak ettiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Hiç kimseyi ayırt etmeden gece gündüz çalışacağınıza emin olduk. KPSS puanlarınız aynı zamanda burada eğitim sırasında gösterdiğiniz çalışmalarda başarılı oldunuz. Hepinizi bu başarınızdan dolayı kutluyorum. Sizler de tıpkı bizim gibi Antalyalı hemşehrilerimiz ve 25 milyona yakın yerli yabancı misafirin emrinde olacağız. Herkes için aynı azim ve kararlılıkla çalışma yapacağız. Bugüne kadar yaptıklarınız ve bundan sonra yapacaklarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın” diye konuştu.

İTFAİYE ERLERİ ANT İÇTİ

Başkan Muhittin Böcek’in konuşmasının ardından yemin töreni gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım’ın okuttuğu metni tekrarlayan itfaiye erleri, Türk Bayrağı’na el basarak ant içti.

ZABITA MEMURLARINA BAŞARI DİLEDİ

Başkan Muhitin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başlayacak 71 Zabıta Memuru ile de bir araya geldi. Oryantasyon, uyum ve mesleki eğitimleri devam eden zabıta memurlarına seslenen Başkan Böcek, “Bundan sonra Antalyamız için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu, sağlığı, malı, canı sizlere emanet. Hepinize güveniyorum” dedi.