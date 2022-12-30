Son Dakika

İtfaiye ve zabıta erleri yemin etti

YAŞAM 30.12.2022, 07:45
İtfaiye ve zabıta erleri yemin etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve yeni başlayan 97 itfaiye eri ve 71 zabıta memuru göreve başladı. Yeni memurlara başarılar dileyen Başkan Muhittin Böcek, “Liyakatiniz ve başarılarınız ile buralara geldiniz. Allah utandırmasın” dedi.ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi kadrosuna katılan 97 itfaiye eri ve 71 zabıta memuru atamaları gerçekleşerek göreve başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek zorlu bir eğitim görerek itfaiye eri olmaya hak kazanan 97 personelin yemin törenine katıldı. Başkan Böcek, atamaları yapılan 71 zabıta memuru ile de bir araya gelerek görevlerinde başarılar diledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nin Hürriyet İstasyonu’nda düzenlenen yemin töreninde konuşan Başkan Muhittin Böcek, “2019 yılında göreve geldiğimizde 450 itfaiye erimiz, işçi arkadaşlarımız vardı. Göreve geldiğim gün itibariyle 224 itfaiye eri aldım ve şirket personellerimizle beraber sayımızı 695’e çıkardık. Bugün de ailemize sizler katılıyorsunuz. Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük yangını olan Manavgat yangınını gördük. Ülkemizin birçok yerinde afetler gördük. Gece gündüz demeden bütün itfaiye erlerimiz koştular. Sizler de bugün bu ailenin bir parçası oluyorsunuz. Milletimizin canını, malını koruyacaksınız” dedi.

LİYAKAT VE BAŞARINIZ İLE BURADASINIZ

İtfaiye erlerinin liyakatları ve kendi başarıları doğrultusunda bu görevi hak ettiklerini söyleyen Başkan Muhittin Böcek, “Hiç kimseyi ayırt etmeden gece gündüz çalışacağınıza emin olduk. KPSS puanlarınız aynı zamanda burada eğitim sırasında gösterdiğiniz çalışmalarda başarılı oldunuz. Hepinizi bu başarınızdan dolayı kutluyorum. Sizler de tıpkı bizim gibi Antalyalı hemşehrilerimiz ve 25 milyona yakın yerli yabancı misafirin emrinde olacağız. Herkes için aynı azim ve kararlılıkla çalışma yapacağız. Bugüne kadar yaptıklarınız ve bundan sonra yapacaklarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Allah utandırmasın” diye konuştu.

İTFAİYE ERLERİ ANT İÇTİ

Başkan Muhittin Böcek’in konuşmasının ardından yemin töreni gerçekleşti. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Yangın Müdahale Şube Müdürü Hidayet Yıldırım’ın okuttuğu metni tekrarlayan itfaiye erleri, Türk Bayrağı’na el basarak ant içti.

ZABITA MEMURLARINA BAŞARI DİLEDİ

Başkan Muhitin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde göreve başlayacak 71 Zabıta Memuru ile de bir araya geldi. Oryantasyon, uyum ve mesleki eğitimleri devam eden zabıta memurlarına seslenen Başkan Böcek, “Bundan sonra Antalyamız için gece gündüz demeden hep birlikte çalışacağız. Vatandaşlarımızın huzuru, mutluluğu, sağlığı, malı, canı sizlere emanet. Hepinize güveniyorum” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 15 33
2. Fenerbahçe 15 32
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 14 16
15. Kasımpaşa 15 15
16. Hatayspor 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. İstanbulspor 15 11
19. Ümraniye 15 10
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 15 40
2. M.City 15 35
3. Newcastle 16 33
4. Tottenham 16 30
5. M. United 15 29
6. Liverpool 15 25
7. Brighton 15 24
8. Chelsea 15 24
9. Fulham 16 22
10. Brentford 16 20
11. Crystal Palace 15 19
12. Aston Villa 16 18
13. Leicester City 16 17
14. Bournemouth 16 16
15. Leeds United 15 15
16. West Ham United 16 14
17. Everton 16 14
18. Wolves 16 13
19. Nottingham Forest 16 13
20. Southampton 16 12
Takımlar O P
1. Barcelona 14 37
2. Real Madrid 14 35
3. Atletico Madrid 15 27
4. Real Sociedad 14 26
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Rayo Vallecano 15 23
8. Osasuna 14 23
9. Villarreal 14 21
10. Valencia 14 19
11. Mallorca 14 19
12. Girona 15 17
13. Real Valladolid 14 17
14. Almeria 14 16
15. Getafe 14 14
16. Espanyol 14 12
17. Celta Vigo 14 12
18. Sevilla 14 11
19. Cadiz 14 11
20. Elche 15 4