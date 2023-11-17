İtfaiye timlerinden nefes kesen eğitim

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi’nde yer alan ‘Dağcılık Arama Kurtarma Amirliği’ ekiplerine ileri düzey ‘İple erişim tekniği’ eğitimi veriliyor. Göreve yeni başlayan itfaiye erlerine de ‘Temel itfaiye eğitimi’ veriliyor. Ata Eğitim Merkezi’nde verilen etkili eğitimlerle, Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye erleri yetkinlik kazanıyor.MERSİN (İGFA) - İtfaiye Dairesi bünyesinde bulunan ‘Dağcılık Arama Kurtarma Amirliği’ ekiplerine verilen ileri düzey ‘İple erişim tekniği’ eğitimi, 120 saat sürüyor. Ata Eğitim Merkezi’nde verilen eğitim kapsamında ekiplere, müdahale ettikleri olaylarda yaralıları güvenli bölgeye tahliye edebilme becerisi kazandırılıyor. Olası olay yeri oluşturularak verilen eğitimde; iple tırmanma, tahta perde tırmanışı, tepeden iniş, yaralı tahliyesi konuları anlatılıyor. Eğitimde, dikey yerlerden güvenli bölgeye yaralının tahliyesine imkan veren havai hattın nasıl oluşturulduğu uygulamalı olarak gösteriliyor. Açılan bir havai hat sayesinde yaralının kucakta ve sedyede güvenli bölgeye tahliyesi gerçekleştiriliyor.

Yeşilyurt: “Dağcılık personelimize ileri düzey iple erişim tekniği eğitimi veriyoruz”

İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü’nde Eğitim Büro Amiri olarak görev yapan Davut Yeşilyurt, Dağcılık Arama Kurtarma Amirliği ekiplerine verdikleri eğitimi anlatarak, “İtfaiye Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütmekte olduğumuz hizmet içi eğitimler kapsamında; ileri düzey kurtarma, iple erişim teknisyenliği, yüksek ve alçak mesafelerden yaralı kazazede kurtarma eğitimlerine başladık. Eğitimlerimiz tamamen ileri düzey profesyonel eğitimler olup, 120 saat sürüyor. Şu anda ‘Dağcılık Arama Kurtarma Amirliği’ ekibine bu eğitimleri veriyoruz” dedi.

Yeşilyurt verilen eğitimin detaylarını aktararak, “Buradaki eğitimlerin içeriğini; yüksek mesafede herhangi bir mahsur kalma veya kaza durumunda yukarıya çıkarak, dikey veya yatay olarak yaşam hattımızı kurup, kazazedeyi oradan sedyeyle güvenli alana tahliye etmek oluşturuyor. Diğer türlü alçak mesafede ise; olası bir şarampole yuvarlanmış araç, ulaşılması zor vadi veya bunun gibi dere yataklarında bir mahsur kalma durumunda, aynı şekilde tekrar dikey olmakla birlikte kazazedeyi oradan tahliye etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Yeni alınan erlere verilen temel itfaiye eri eğitimi 560 saat sürüyor

Hizmet içi olarak verilen bir diğer eğitim de ‘Temel itfaiye eğitimi’ oldu. Göreve yeni başlayan personel için 560 saat sürecek şekilde verilen eğitimin içeriğini; yanma bilgisi, kişisel koruyucu ekipmanlar ve kullanımı, malzeme bilgisi, köpük çeşitleri, yangın yerindeki tehlikeler, tehlikeli kimyasallar, araç yangınları, trafik kazası kurtarma, kapalı alan ve tünel yangınları, endüstriyel yangınlara müdahale, tabya kurulması, arama kurtarma teknikleri, enkaz alanı uygulamaları ve kurtarma teknikleri gibi konular oluşturuyor.

Yeni alınan personel için verilen temel itfaiye ve yangın başlıklı eğitimin de önemli olduğunu söyleyen Yeşilyurt, “Yeni başlayan personelimize temel itfaiye eğitimlerini göstermekle birlikte; yangın yerinde müdahale, tabyalama, yangın yerinden yüksek mesafeden kendinizi veya kazazedeyi tahliye etmekle alakalı bazı eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra; trafik kazalarına müdahale, telsiz kullanımı, haberleşme, yön bulma, dağda arama kurtarma yapma eğitimlerini de belirli saatler ve periyotlarla uygulamaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.