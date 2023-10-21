İtalya'dan İzmir'e uçuş desteği

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, görev süresi dolan İtalya’nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio’yu makamında ağırladı. Giorgio, görevi boyunca verdiği desteklerden ötürü Başkan Soyer’e teşekkür ederken bir de müjde verdi. İtalyan Konsolos önümüzdeki yaz döneminde İzmir ile İtalya’nın Milano, Roma ve Venedik şehirleri arasında direkt uçuşların başlayacağını söyledi.İZMİR (İGFA) - Görev süresi tamamlanan İtalya’nın İzmir Konsolosu Valerio Giorgio, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e veda ziyaretinde bulundu. Konsolosun kentte güzel hizmetlerde bulunduğunu belirten Başkan Soyer, “Sizinle çalışmak güzeldi. İzmir’de unutulmayacak izler bıraktınız. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirdiniz. Kentteki çalışmalarınız çok kıymetli. Her zaman sizleri İzmir’de ağırlamaktan mutluluk duyacağız” dedi.

Kendimi bu şehre adanmış hissediyorum Valerio Giorgio ise İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile önemli çalışmalara imza attıklarını ifade ederek, “İzmir’deki İtalyan topluluğu ve İtalya ile ilişkilerin geliştirilmesi için attığınız tüm adımlar adına sizlere teşekkür ederim. Bize çok destek verdiniz. 4 yıldan beri belediyenin birçok birimi ve şirketleriyle birlikte çalıştık. Arkadaş gibi olduk. Kendimi bu şehre adanmış hissediyorum. İzmir’e bir tohum ektiğimi ve bu şehre dönmem için bir sebebim olduğunu düşünüyorum. Yerel seçimler şimdiden hayırlı olsun” diye konuştu.

Direkt uçuş müjdesi Giorgio, 2024 yaz dönemi için İzmir ile İtalya’nın Milano, Roma ve Venedik şehirleri arasında direkt uçuşların başlayacağını müjdesini de verdi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir’in turizm potansiyelini büyütmek için 4,5 yıldır yaptıkları çalışmaların karşılığını almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Akdeniz’in en önemli turizm destinasyonlarının direkt uçuşla birbirine bağlanması iki ülke açısından da son derece faydalı olacaktır. 1,5 milyon civarında turist ağırladığımız İzmir için hedefimiz yılda 4 milyona ulaşmak. UNESCO Dünya Mirası'na İzmir'den taşıyacağımız yeni noktalarla birlikte bu hedefe ulaşacağımıza inanıyorum” diye konuştu.