İtalya'daki helikopter kazasındaki Türkler yarın toprağa verilecek

İtalya'daki helikopter kazasında ölenlerin cenazeleri Türkiye'ye getiriliyor. Eczacıbaşı Holding çalışanı olan 4 yönetici yarın İstanbul, Bursa, Kocaeli ve Adana'da düzenlenecek cenaze törenleri ile son yolculuklarına uğurlanacak.İSTANBUL (İGFA) - İtalya'da 9 Haziran’da İtalya’nın Lucca kentinden Treviso’ya gitmek üzere havalandıktan sonra kaybolan ve iki gün sonra Reggio Emilia'da dağlık alanda düşmüş olarak bulunan helikopterde hayatını kaybeden 4 Türk’ün cenazeleri bu akşam İstanbul’a getirilecek.

Cenazelerin bu akşam yerel saat ile 19:40'ta Milano Malpensa Havalimanı'ndan kalkacak olan uçak ile İstanbul'a getirileceği ve uçağın 23:40'ta İstanbul'da olmasının planlandığı belirtildi.

Helikopterdeki 4 Türkiye vatandaşının, bir fuar için İtalya'da bulunan Eczacıbaşı Holding çalışanları olduğu açıklanmıştı.

Eczacıbaşı Topluluğu'ndan bugün yaptığı açıklamada cenaze törenlerinin yarın yapılacağı duyuruldu.

https://twitter.com/Eczacibasi/status/1539935370376364035

Fabrikalar Direktörü Altuğ Erbil’in cenazesinin İstanbul Şakirin Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı’nda, Yalova Fabrika Müdürü Arif Cez’in Bursa Yenişehir Hatuniye Camii’nde kılınacak öğle namazına müteakip Yenişehir Kabristanı’na, Yatırım Projeleri Müdürü İlker Uçak’ın Kocaeli Çavuşlu Mahallesi İshakçılar Camii’nde kılınacak öğle namazı sonrasında Kocaeli Davcular Köyü Mezarlığı’na ve Manisa Fabrika Üretim Yöneticisi Serhat Kenar’ın ise Adana Ceyhan Mustafabeyli Mahallesi ‘nde öğle namazı öncesinde Mustafabeyli Mezarlığı’nda toprağa verileceği açıklandı.