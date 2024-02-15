İşyeri ortamı çalışanların mutluluğunu etkiliyor

Modern iş dünyasında rekabet avantajı elde etmek için ofis ve iş ortamları vazgeçilmez unsurlar arasında yer alıyor. Mutlu çalışan ve çalışma ortamı için şirketlerin çalışanların yaşam kalitesini artıracak ve çalışanların gelecekteki başarılarını etkileyecek adımlar atması gerekiyor. İşte mutlu çalışma ortamının 5 yoluİSTANBUL (İGFA) - Dünyada 45 ülkede her gün 100 milyon insana dokunan Sodexo, çalışanlarının motivasyonunu ve sadakatini artırmak için, iş yerlerinde geçirdikleri her bir dakikaya büyük bir önem veriyor.

Günümüz iş dünyasında şirketlerin yalnızca rekabet avantajı sağlayan ürün ve hizmetlerle değil, aynı zamanda sağlıklı, verimli ve etkileşimli çalışma ortamlarıyla da ön plana çıkmaları gerektiğini vurgulayan Sodexo İş Geliştirme Direktörü Bora Koçak, “Özellikle iş hayatına yeni başlayan Z kuşağı için çalışma hayatlarında yaşadıkları her deneyim, süreci baştan sona etkiliyor” dedi.

MUTLU ÇALIŞMA ORTAMININ 5 YOLU

Sağlıklı çalışma ortamı: Vital Spaces, çalışanların sağlığını destekleyen bir iş ortamını ifade ediyor. İyi aydınlatılmış ofisler, temiz alanlar, ergonomik mobilyalar ve temiz hava kalitesi, çalışanların fiziksel ve zihinsel sağlığını olumlu yönde etkiliyor. Bu da hem iş gücü verimliliğini artırıyor hem de iş yerindeki memnuniyeti yükseltiyor.

Etkileşim ve iletişim: Vital Spaces, çalışanların birbirleriyle etkileşimde bulunabilecekleri, fikir alışverişi yapabilecekleri ve ekip ruhunu geliştirebilecekleri bir ortam sağlıyor. Ortak çalışma alanları, toplantı odaları ve sosyal alanlar, çalışanların bir araya gelmesini teşvik ediyor ve bu da iş birliği ve iletişimi artırıyor.

Esnek çalışma alanları: Vital Spaces, çalışanlara esneklik sunan bir yapıya işaret ediyor. Evden çalışma seçenekleri, uzaktan erişim imkanları ve esnek çalışma saatleri, çalışanların iş-yaşam dengesini kurmalarına yardımcı oluyor. Bu da sadakati artırmanın önemli bir yolu olarak ortaya çıkıyor.

Mental ve duygusal refah: Vital Spaces, stresi azaltan, yaratıcılığı destekleyen ve çalışanların motivasyonunu artıran bir ortam sağlıyor. İş yerlerinde sunulan leziz, dengeli ve besleyici menüler, herhangi bir teknik sorun olması durumunda konunun en kısa zamanda çözüme kavuşması gibi iş yeri yolculuğunda sunulan her türlü hizmetin kusursuzca devam etmesi çalışanların mental ve duygusal refahını sağlıyor. Bu, uzun vadeli bir iş birliği ve sadakatin temelini oluşturuyor.

Sürdürülebilirlik ve çevresel bilinç: Vital Spaces, çevresel sürdürülebilirliği vurguluyor. Geri dönüştürülebilir malzemeler, enerji tasarruflu sistemler ve çevre dostu uygulamalar, çalışanların iş yerinde gurur duyacakları bir çevresel bilinci oluşturuyor. Bu da iş yerine duyulan bağlılığı artırıyor.