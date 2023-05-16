İSU personeline 'Aile Tutumları' semineri

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ve kaliteli hizmet anlayışıyla işletmecilik faaliyetlerini sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Gerçekleştirdiği yatırımların yanında hizmet sağlayan personelin kişisel gelişimi için kurum içi eğitim ve seminerlerine devam eden İSU Genel Müdürlüğü, bu kapsamda personele yönelik “Aile Tutumları” konulu seminer gerçekleştirildi.

“Öğrenen organizasyon olma” vizyonuyla yapılan faaliyetlerle kurum kültürünün geliştirilmesini ve çalışanların sosyal gelişimini amaçlayan İSU Genel Müdürlüğü, kurum içi seminerler ve eğitimler düzenleyerek personelin kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu kapsamda, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Öncü Çelebi’nin katılımıyla İSU Genel Müdürlüğü ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle “Yaşamımızı Şekillendiren Aile Tutumları” konulu seminer yapıldı.

İSU Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminerde, aile kavramı, anne baba rolü, olumlu ve olumsuz ebeveyn tutumları ve bu tutumların çocuklar üzerindeki etkileri konulu başlıklarda bilgiler aktarıldı.

Eğitime katılan yönetici ve personel, eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Program sonunda Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Öncü Çelebi’ye katılımları ve faydalı sunumlarından dolayı tablo hediye edildi.