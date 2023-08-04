İSU'dan Kandıra'da altyapı yatırımları tam gaz

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü tarafından Kandıra Bölgesi’ne yapılan altyapı yatırımları devam ediyor.KOCAELİ (İGFA) - Kandıra ilçesi mahallelerinde yapılan yatırımlarla bölgenin, hem tarım hem de turizm alanlarında kalkınma ve gelişmesine büyük katkı sağlayan İSU Genel Müdürlüğü, 2023 yılı yatırım programı kapsamında yer alan çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu bağlamda İSU Genel Müdürlüğü; Karaağaç Mahallesi’nde doğalgaz yatırımları kapsamında yapılan çalışmaların ardından, üst yapı çalışmaları başlamadan hızlıca alt yapı çalışması başlattı. Karaağaç Mahallesi’nde toplamda 16 bin 690 metre atık su kanalizasyon hattı döşenecek.

16 BİN 690 METRE YENİ ATIK SU HATTI

Kandıra Karaağaç Mahallesi’nde çalışmalarını sürdüren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü ekipleri, bölgenin atık su altyapı hatlarını baştan aşağı yeniliyor. Sürdürülen inşa çalışmaları kapsamında 300 mm çapında beton borular kullanılarak 16 bin 690 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışmaları yapılıyor.

Bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanması ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üstyapı imalatları gerçekleştirecek.

Bölge, kaliteli ve sağlıklı altyapı ile birlikte üstyapı çalışmalarının tamamlanmasıyla modern bir çehreye kavuşmuş olacak.