Son Dakika
Bursa'da Saadet adayı Akkaya'dan AK Parti'ye açık çağrı... İsrail'le ticareti kesin adaylıktan çekileyim
İstinat duvarı alanı yeşillendirildi
Kocaeli'de istinat duvarı yıkılarak zarar gören Yuvam Akarca 4. Adada yeşillendirme çalışmaları yapıldı.KOCAELİ
YAŞAM 17.03.2024, 10:22
Kocaeli'de istinat duvarı yıkılarak zarar gören Yuvam Akarca 4. Adada yeşillendirme çalışmaları yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Yuvam Akarca Konutlarındaki apartman blokunun üzerine yıkılan istinat duvarı, Kocaeli Büyükşehir Belediye ekipleri tarafından yeniden inşa edilmişti.
Yuvam Akarca 4. Adadaki istinat duvarının çevresinde yeşillendirme çalışmaları yapıldı.
Park, Bahçeler ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığınca Yuvam Akarca 4. Adada yapılan çalışmalar kapsamında 196 metreküp toprak serimi gerçekleştirildi.
Makineler ile tesviye yapılan alana 25 adet defne ve 250 adet Ardıç dikildi. Alan ayrıca ekipler tarafından yeşillendirildi.
15
açık
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|29
|78
|2. Fenerbahçe
|29
|76
|3. Trabzonspor
|29
|49
|4. Beşiktaş
|30
|46
|5. Kasımpasa
|29
|43
|6. Başakşehir
|30
|42
|7. Antalyaspor
|30
|41
|8. A.Demirspor
|30
|39
|9. Alanyaspor
|30
|39
|10. Rizespor
|29
|39
|11. Sivasspor
|30
|38
|12. Samsunspor
|29
|36
|13. Kayserispor
|30
|36
|14. Konyaspor
|30
|33
|15. Ankaragücü
|30
|33
|16. Gaziantep FK
|29
|31
|17. Hatayspor
|29
|30
|18. Karagümrük
|30
|30
|19. Pendikspor
|30
|29
|20. İstanbulspor
|30
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|27
|64
|2. Göztepe
|27
|56
|3. Ahlatçı Çorum FK
|27
|45
|4. Kocaelispor
|27
|45
|5. Sakaryaspor
|26
|44
|6. Bodrumspor
|26
|43
|7. Boluspor
|26
|42
|8. Bandırmaspor
|27
|41
|9. Gençlerbirliği
|27
|40
|10. Erzurumspor
|26
|34
|11. Keçiörengücü
|27
|32
|12. Manisa FK
|27
|31
|13. Ümraniye
|26
|30
|14. Tuzlaspor
|26
|27
|15. Adanaspor
|26
|27
|16. Şanlıurfaspor
|26
|24
|17. Altay
|26
|15
|18. Giresunspor
|26
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|28
|64
|2. Liverpool
|28
|64
|3. M.City
|28
|63
|4. Aston Villa
|28
|55
|5. Tottenham
|28
|53
|6. M. United
|28
|47
|7. West Ham United
|28
|43
|8. Brighton
|28
|42
|9. Wolves
|28
|41
|10. Newcastle
|28
|40
|11. Chelsea
|27
|39
|12. Fulham
|29
|38
|13. Bournemouth
|28
|35
|14. Crystal Palace
|28
|29
|15. Brentford
|29
|26
|16. Everton
|28
|25
|17. Nottingham Forest
|29
|25
|18. Luton Town
|29
|22
|19. Burnley
|29
|17
|20. Sheffield United
|28
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|29
|72
|2. Girona
|29
|62
|3. Barcelona
|28
|61
|4. Athletic Bilbao
|29
|56
|5. Atletico Madrid
|28
|55
|6. Real Sociedad
|29
|46
|7. Real Betis
|28
|42
|8. Valencia
|27
|40
|9. Getafe
|29
|38
|10. Las Palmas
|28
|37
|11. Osasuna
|29
|36
|12. Villarreal
|28
|35
|13. Deportivo Alaves
|29
|32
|14. Mallorca
|29
|30
|15. Sevilla
|28
|28
|16. Rayo Vallecano
|28
|26
|17. Celta Vigo
|28
|24
|18. Cadiz
|29
|22
|19. Granada
|28
|14
|20. Almeria
|28
|10
Röportaj & Söyleşi Tümü