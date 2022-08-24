İstilacı aslan balığını avladılar

Antalya Büyükşehir Belediyesi, istilacı türlerden olan aslan balığı ile mücadele amacıyla zıpkınla aslan balığı yakalama yarışması ve tadım etkinliği düzenledi. Konyaaltı Sahili’ndeki Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen ödüllü yarışmaya 7 ekip katıldı. Avlanan aslan balığı sayısı ve avlanan en büyük aslan balığı kategorisinde ödül verilen yarışma sonunda aslan balığı tadımı da yapıldı.ANTALYA (İGFA) - Konyaaltı Sahilinde Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen aslan balığı yakalama yarışmasına katılan ekipler sabah 08.30’da Varyant EKDAĞ Sosyal Tesisleri’nden denize açıldı. Tekne kullanan kişi (tekne kaptanı), kovacı ve serbest dalış yarışmacısından (avcı/zıpkın) oluşan ekipler aslan balığı avladı.

Rekorlu Ödül

Yarışma boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sahilde hazır bulundu. Yarışma sonunda Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü ve Antalya Tarım İl Müdürlüğü yetkililerinden oluşan jüri değerlendirme yaptı. 60 adet aslan balığı yakalayan Mevlüt Şahin, Şahin Akman ve Berk Akman’dan oluşan grup, yakaladıkları 1 kilo 370 gram balık ile de en büyük aslan balığı kategorisinde de birincilik ödülünü kazandı.

Aslan Balığı Tadımı Yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kızıldeniz’den Süveyş Kanalı ile kıyılarımıza ulaşarak yayılım gösteren ve yerleşik türlere ve deniz ekosistemine zarar veren zehirli aslan balığı ile mücadele amacı taşıyan etkinlik sonunda aslan balığı tadım etkinliği düzenlendi. Zehirli dikenleri temizlendikten sonra yenilmesinde sakınca olmayan aslan balığı tadıyla beğeni topladı.

Protein Değeri Yüksek Lezzetli Balık

Ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, “Aslan balığı Süveyş Kanalı ile kıyılarımıza ulaşarak her geçen gün yayılım gösteren istilacı bir tür. Bu konuda halkımızı bilinçlendirmek istedik. Bu etkinlikte gönüllü olan balık avcılarımız zıpkınla balıkları yakaladı ardından da tadım etkinliği yaptık. Aslan Balığının sadece dikenleri zehirli, eti değil. Bilinçli şekilde dikenleri temizlendiğinde protein değeri yüksek lezzetli bir balık. Ekdağ Sosyal Tesisleri’ndeki menülere de Aslan Balığını yer almıştı. Bu balığın nasıl temizlendiğini ve tüketildiğini gösteriyoruz. Bu etkinliğin en önemli amacı sofralarımızda bu balığı tüketebileceğimizi vurgulamak. Balıkçılarımız bunu avlayacak vatandaş talep edecek ve tercih edilen bir balık türü haline gelecek” diye konuştu.

Popülasyon da Azalma Var

Yarışmada en çok ve en büyük aslan balığı yakalayarak birincilik kazanan Mevlüt Şahin, “Geçen yıl yakalanan en büyük aslan balığı 568 gramdı. Bu yıl rekoru 1 kilo 370 gramla kırdık. Geçtiğimiz yıl da yarışmaya katılmıştım, deniz de aslan balığı popülasyonü %50 azalma olduğunu gördüm. Bu anlamlı etkinliği düzenleyen Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.