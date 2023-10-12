İşte en güzel sonbaharı yansıtabileceğiniz yerler

Fotoğraf çekmeyi sevenler için sonbaharın ışığı bir başka güzeldir. İşte sizler için en güzel sonbahar karelerinin çekileceği rotalar...İSTANBUL (İGFA) - Doğa yürüyüşleri ve gezileri için en uygun dönemlerden sonbahar, manzara fotoğrafları çekmek için de eşsiz güzellikler sunan bir mevsim.

Seyahat sitesi enuygun, hafta sonu gezileri planlayabileceğiniz, en güzel sonbahar fotoğraflarını çekebileceğiniz rotaları derledi.

BOLU-YEDİGÖLLER

Ülkemizin en ağaçlık illerinden Bolu’da yer alan milli park alanı Yedigöller, adını birbirine yakın mesafedeki 7 gölden alıyor. Bu eşsiz coğrafya, sonbaharda kızaran, sararan yapraklarıyla gözalıcı bir renk cümbüşü oluşturuyor. Farklı tonlardaki sonbahar renklerini bir arada görebileceğiniz Yedigöller’de çekilen fotoğraflar, doğanın devinimini anlatıyor. Yedigöller Milli Parkı’nda uzun yürüyüşler yapabilir; sonbahar renklerinin göle yansımalarını, solgun ağaçlar üzerinden gökyüzünün duruluğunu fotoğraf karelerine yansıtabilirsiniz. Eğer Bolu’ya yakın oturuyorsanız ve aracınız yoksa araç kiralama seçeneğini değerlendirebilirsiniz. Ekim ayı için günlük araç kiralama fiyatları 700 TL’den başlıyor.

MAŞUKİYE

İstanbul’a 120 km mesafede olan ve günübirlik gezilerin popüler yerlerinden Maşukiye, sınırları içindeki dere boyunca çok güzel sonbahar manzaraları sunuyor. Kocaeli Kartepe ilçesindeki Maşukiye, doğal ortamla uyumlu alabalık restoranları ve kır bahçeleriyle tam bir sonbahar rotası. Sararıp dökülen yaprakların uysallığını, dinlenmeye hazırlanan doğanın huzurunu belgeleyeceğiniz kareler çekmek için Maşukiye’ye gidebilirsiniz.

YEŞİLYURT

Oksijen deposu Kazdağları’nın eteklerinde konumlanmış, patika yolları ve taş evleriyle size 100 yıl öncesinin atmosferini yaşatan şirin Yeşilyurt köyünde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Deniz ve dağ turizminin birlikte yaşandığı Yeşilyurt, denize 3 km mesafede yer alıyor. Köye araç kiralayarak yaklaşık 5 saatte ulaşabilir, istediğiniz noktada duraklayarak manzarayı dondurmak için deklanşöre basabilirsiniz. Yakınlardaki Adatepe Zeus Altarı, Hasanboğuldu Göleti, Sütüven Şelalesi de fotoğraflayabileceğiniz alanlar arasında.

YENİCE ORMANLARI

Karabük merkezine 30 km mesafedeki Yenice ormanları, biyolojik çeşitlilik ve barındırdığı yaban hayat ile dünyadaki sayılı ormanlardan biri. Türkiye’nin en büyük blok ormanı, bir başka deyişle ‘orman denizi’, sonbaharda objektifinize bambaşka bir dünyayı getirecek. Araç kiralayarak Batı Karadeniz boyunca bir yolculukla sonbaharda yeşil ve mavinin dansını fotoğraflayabilirsiniz. Darıyazısı, Şekermeşe, Sorgun Yaylası ve Eğriova Göleti Yenice Ormanları’na gitmişken görmeniz gereken yerler.

KARAGÖL

İzmir’e 40 km mesafedeki Karagöl Tabiat Parkı, sadece yetişkinler için değil çocuklar için de mükemmel bir kamp alanı. Araç kiralayarak çok rahat ulaşabileceğiniz Karagöl’e belli bir ücret karşılığında aracınızla giriş yapabiliyorsunuz. Adını park içindeki gölden alan bölgede mükemmel sonbahar fotoğrafları çekebilirsiniz. Karagöl Tabiat Parkı içinde restoran, kamp alanları, karavan alanı ve piknik alanı bulunuyor. Günübirlik bir gezi yeterli gelmezse dilerseniz İzmir otelleri arasından bütçenize uygun bir tanesinde kalabilirsiniz.

ATATÜRK ARBEROTUMU

İstanbul merkezinde harika sonbahar fotoğrafları çekmek isteyenlere ENUYGUN’un harika bir önerisi var: Atatürk Arberotumu. Dünyanın farklı bölgelerinden getirilerek Sarıyer’deki araziye dikilmiş 1.500’den fazla ağaç, doğanın çeşitliliğini belgeliyor. Pazartesi hariç 09.00-17.00 arasında açık olan Atatürk Arberotumu’nda, içinde ördeklerin yüzdüğü göletlerin kıyısında yürüyüş yapabilir, harika fotoğraflar çekebilirsiniz. Drone ve tripod kullanımına izin verilmediğini hatırlatalım.