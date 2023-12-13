'İstasyon Hatay' faaliyete geçti

Facebook İstasyon’un uydu merkezlerinden biri olan “İstasyon Hatay” Hatay Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile faaliyete başladı.HATAY (İGFA) - Hatay Büyükşehir Belediyesi, Habitat Derneği, Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) işbirliği ile Hatay’a kazandırılan ‘’İstasyon Hatay’’ faaliyete başladı.

HBB Yerleşkesi Hortikültür binasında düzenlenen törende, Facebook, Trendyol, Google, Habitat, KAGİDER yöneticileri ve GEN Türkiye üyeleri katılımcıları Girişimcilik- İş Birliği- Networking Buluşması yaptı.

İstanbul’da faaliyete geçirilen topluluk merkezi ‘Facebook İstasyon’’un uydu merkezlerinden biri olan “İstasyon Hatay”ın faaliyete başlaması dolayısıyla konuşma yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, gençlerin yaratıcı projelerini ticarileştirmek için bilgi, çalışma ve networke sahip olmalarının önemine dikkat çekti.

SAVAŞ: İSTASYON HATAY’IN İNSANLARIMIZIN HAYATLARINA ÖNEMLİ KATKILAR SAĞLAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM

Merkezin Hatay’daki herkesin faydalanabileceği bir yer olduğunu söyleyen HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş , “ Bizim için çok önemli bir gün. İlk günden bu yana Hatay’ımıza gerek yurtiçi gerekse yurtdışından destek geldi. Acılarımızı hafifletmek ve insanlarımızı hayata daha sıkı tutunmalarını sağlamak için paydaşlarımıza teşekkür ederiz. Önemli olanın dertlere derman olabilmek. Sizleri yanımızda görmek bizi daha mutlu ediyor ve güçlü yapıyor. İstasyon Hatay’ın insanlarımızın hayatlarına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Daha atılacak adımlarımız ve gidilecek yollarımız var. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi

Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır yaptığı konuşmada , “Hatay hepimizin şahsi meselesi. Benim en çok etkilendiğim şehirlerden biridir. Depremin ilk gününden itibaren burada neler yapabiliriz diye düşündük. Yeri bizlere veren HBB Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’a çok teşekkür ederiz. İstasyon Hatay ile insanlarımızın umutlarını yaşatacak etkinlikler olacak. Nitelikli insanlarımızın yetişeceği ve herkesin faydalanabileceği bir güzel ortam oluşturmuş olduk. Bizler verdiğimiz sözleri tuttuk. Hatay’ı unutmayacağız. Kalbimiz sürekli burada olacak” dedi.

Hatay’ın KAGİDER Yönetim Kurulu Başkanı Esra Bezircioğlu, “ Bir umutla yola çıktık. Depremden sonra insanlarımızın yaşama tutunmalarını sağlamak ve ayakta kalabilmek için buradayız. İnsanlarımızın yaşamlarını kolaylaştırmak için bir şeyler yapmak istemiştik. Kadınlarımızın da böyle bir ortama ihtiyaçları vardı. Bu güzel alan herkesin. Hatay’a hayırlı olsun” açıklamalarında bulundu.

GEN Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın ise, “Girişimci sayılarını arttırmak ve paylaşımları arttırmak amacıyla da buradayız. Başarıları arttırmak ve potansiyeli yükseltmek istiyoruz. Hatay tarihi ile gözümüzü kamaştıran çok özel bir şehir. İstasyon Hatay şehre ekonomik, kültürel ve sosyal anlamda çok büyük katkılar sağlayacak” diye konuştu.

‘İstasyon Hatay’ girişimcilerin, girişimci adaylarının, gençlerin, kadınların, kadın kooperatiflerinin ve öğrencilerin kapasite geliştirme eğitimleri aracılığı ile yeni nesil yetkinlikler kazanmasını, onlara istihdam açısından yeni yollar açmayı ve uzun vadede afet bölgesinde ekonomik ve sosyal iyileşmenin sağlanmasını hedefliyor.

Ayrıca, Türkiye toplumunun ve ekonomisinin dijitalleşmesine odaklanan bir dizi farklı eğitim, program ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.