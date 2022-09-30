İstanbulkart uyarısı: Ücretsiz binilemeyecek

İstanbul'da Ekim ayı itibarıyla, resmi tatil ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları faydalanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin daha önce duyurduğu uygulama ilk olarak 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleşecek.İSTANBUL (İGFA) - Ekim ayı itibariyle resmi tatillerde ve bayramlarda ücretsiz ulaşım hakkından sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri faydalanabilecek.

Turist ve göçmenler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı itibariyle ücretsiz ulaşım hakkını kullanamayacak.

Birçok ödeme noktasında banka kartı gibi de kullanılan İstanbulkart’larının anonim (üzerinde isim yazmayan) özelliğinin ortadan kalkmasıyla böylece kartlar kişiye özel hale geliyor.

Kişiselleştirme sistemini hayata geçirmek için İstanbulkart Mobil uygulaması veya kisisellestirme.istanbulkart.istanbul web adresinden kayıt olunabiliyor.

İstanbul’da birçok kampanyadan da sadece kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri yararlanabiliyor. 31 Aralık 2022 tarihi itibariyle de anonim tüm İstanbulkart’ların kullanımına son verilecek.

İSTANBULKART KREDİ KART GİBİ YAŞAM KARTINA DÖNÜŞTÜ

Konuyla ilgili bilgi veren BELBİM A.Ş. Genel Müdürü Nihat Narin, İstanbulkart'ın artık bir kredi kartı gibi marketlerde alışveriş yapılabilen bir yaşam kartı olduğuna dikkati çekerek, "Bu durum İstanbulkarta yüklenen bakiye miktarını artırdı. Bizim artık İstanbulkarta yüklenen bu yüksek bakiyeleri koruma altına almamız gerekiyor. Kredi kartınızı kaybettiğimizde bizler ne yaparız? Hemen bankayı arar ve kartı kullanıma kapatırız. İstanbulkartı kişiselleştirdiğimizde de, içindeki bakiyeyi aynı şekilde koruma altına alabileceğiz. Ama kartınız anonim bir kartsa bunu yapmak mümkün değil. Bu nedenle kişiselleşmemiş İstanbulkartlar 31 Aralık’tan sonra kullanıma kapatılacak" diye konuştu.