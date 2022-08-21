'İstanbulKart' artık kişiye özel

İstanbulkart’ı kişiselleştirme dönemi başlıyor. İstanbullular, anonim kartlarını artık kendilerine ‘özel’ hale getirebilecek.İSTANBUL (İGFA) - Toplamda 22 milyon aktif kullanıcısı olan İstanbulkart’ın birçok yerde alışveriş özelliğine sahip olması kartta bakiye miktarını artırdı. Bu nedenle İstanbulkart’ı kişiye özel kılmak isteyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart’ta yeni bir düzenlemeye gitme kararı aldı.

İstanbul'da ulaşım başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi'nin birçok iştiraklerinin kampanyalarından, kartını kişiselleştirenler özel olarak yararlanabilecek.

İstanbulkart Mobil uygulaması üzerinden yapılabilen ‘Kişiselleştirme’de son tarih 31 Aralık 2022 olacak. Milli ve dini bayramlarda ücretsiz kullanım hakkı ve birçok kampanyadan faydalanmak için İstanbulkart’ın kişiselleştirilmesi gerekecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayram’ı itibariyle özel günlerde sunulan ücretsiz geçiş hakkından yalnızca kişiselleştirilmiş kart sahipleri faydalanabilecek.

UKOME kararı ile dini ve milli bayramlarda ulaşımı ücretsiz yaptığı uygulamadan faydalanabilmek için artık İstanbulkart’ın kişiye özel olması gerekiyor.

Bu uygulamayla birlikte, yılbaşından sonra turistler ve yabancı uyruklu kullanıcılar, artık milli ve dini bayramlarda ulaşımı ücretsiz kullanamayacak.

DİJİTAL BAKİYE

İstanbulkart Mobil’den kartlar kişiselleştirilebildiği gibi tüm ulaşım ödemeleri de QR kodla ödenebiliyor. Bunun yanında bakiye sorgulama, İstanbulkart’a TL/abonman yükleme, NFC ile talimat tanımlama gibi özellikleri de bulunan İstanbulkart Mobil uygulamasının aktif 3 milyon kullanıcısı bulunuyor.

İstanbulkart Mobil tam 8 milyon kez telefonlara indirildi. Yüzde 57’si erkek, yüzde 43’ü kadın olan İstanbulkart Mobil’in kullanıcılarının yüzde 30’u 18-24 yaş arasındayken; yüzde 29’u 25-34 yaş arasında bulunuyor. İstanbulkart Mobil ‘Dolu Dolu TL Yükle’ özelliği ile faizsiz ya da uygun faizli olarak Dijital Bakiye (nakit destek) alınmasını sağlıyor.