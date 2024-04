İstanbul’da KGK bölgesel iftarlarının 7’nci ve sonuncusu gerçekleşti

Küresel Gazeteciler Konseyi (KGK) geleneksel iftar buluşmaları serisi başkent Ankara’nın ardından İstanbul ile son buldu.İSTANBUL (İGFA) - Konseyin İstanbul Cihangir’deki ofisinde düzenlenen iftar etkinliğine; KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, Genel Başkan Vekili İsmail Bayazıt, Genel Sekreter Yardımcısı Benan Kepsutlu, Yönetim Kurulu Üyesi Hayati Arıgan, Yaygın Medya Meclis BaşkanYardımcısı Ferhat Yıldırım, Dış Medya Meclis Başkan Vekili Ahmet Coşkunaydın, KGK Bulgaristan Temsilcisi Nahide Ali Yumer, KGK Kocaeli İl Temsilcisi Cemal Kaplan, KGK üyeleri Dursun Eker, Ergin Hava, Halit Akgül, İlyas Kılıçaslan, Nigar İbrahimova ile Ekotürk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Özdemir, Hürriyet Gazetesi Yazarı Yalçın Bayer, Basın Konseyi Yüksek Kurul Üyesi Doğan Satmış, Hürriyet editörü Nurcan Demirtaş, Medyaradar GYY Denizhan Erkoç, Ekonomi Gazetecisi Mine Uzun, Gazeteci İsmail Kızılbay,

Ekonomist Mert Yılmaz, İC Holding İcra Kurulu Üyesi Abdullah Keleş ve KASSAK Başkanı Salih Kurt’un yanısıra dış medya mensubu bazı gazeteciler, bazı ülkelerin basın ateşeleri ve akademisyenlerden oluşan 80’den fazla konuk katıldı.

KGK iftar programlarıyla ilgili bir açıklama yapan Genel Başkan Mehmet Ali Dim şunları söyledi: “Her yıl olduğu gibi bu yıl da iftar programlarımızın kapanışını güzel İstanbul’un güzel semtinde Cihangir ofisimizde yaptık. Kastamonu’da başlayan bölgesel iftarlarımız, Trabzon, Osmaniye, Antalya, Diyarbakır ve Ankara ile sürdü. Her yıl üzerine koyarak büyüyen güçlenen bir örgütüz. İftar programlarımıza üyelerimizin ve meslektaşlarımızın ilgisi de bizleri çok mutlu etti. İftar vesilesiyle mesleki sorunları konuşma, birlik beraberlik ve dayanışmamızı arttırma imkanı bulduk. Türkiye’yi böylesine kucaklayan bir meslek örgütü olarak meslektaşlarımızın her an yanında olmaktan kıvanç duyuyoruz.”