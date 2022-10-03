İstanbul’da gazeteci yazar Metin Özmen'den 'Başarıda Arkadaş Seçimi'

Gazeteci-Yazar Metin Özmen İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine 'Başarıda Arkadaş Seçimi' konulu konferans verdi.İSTANBUL (İGFA) - Sultanbeyli Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine verdiği konferansta yazmış olduğu “Başarıda Arkadaş Seçimi” kitabından kesitler sunan gazeteci yazar Metin Özmen, özellikle yanlış arkadaş seçiminin başarıyı olumsuz etkilediğini söyledi.

Başlangıçta çok başarılı olan ama yanlış arkadaş seçtikten sonra başarıları hızla düşen birçok öğrenci olduğunu belirten Özmen, yapılan araştırmalarda başarılı öğrencilerin başarılı bir arkadaş grubu olduğunu, başarısız öğrencilerin de çoğunlukla başarısız bir arkadaş grubuyla vakit geçirdiklerini ifade ederek, özellikle okulların yeni açıldığı bu eğitim-öğretim döneminde öğrencilerin arkadaşlarını gözden geçirmeleri ve başarılarını olumsuz etkileyen öğrencilere karşı mesafeli olmaları gerektiğini kaydetti.

Özmen konferanstan sonra “Başarıda Arkadaş Seçimi” ve “COVID-19’un Şifresi T” kitaplarını imzaladı.

Öğrencilerin başarıları açısından konferansın çok faydalı geçtiğini belirten okulun meslek dersi öğretmeni Muhammed Nurullah Kiraz da, Özmen’e müteşekkir olduklarını dile getirdi.