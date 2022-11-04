İstanbul’da “Diyarbakır Tanıtım Günleri” başladı

Diyarbakır Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Diyarbakır Dernekler Federasyonu işbirliğiyle kentin kültürünü, gastronomisini ve doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla “Diyarbakır Tanıtım Günleri” İstanbul’da başladı.İSTANBUL (İGFA) - Yenikapı Etkinlik Alanında düzenlenen ve 3 gün sürecek “Diyarbakır Tanıtım Günleri” ziyaretçilere kapılarını açtı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali İhsan Su, tanıtım günlerinin açılışını gerçekleştirdi.

Vali Ali İhsan Su, yaptığı konuşmada, İstanbul'da Diyarbakır Tanıtım Günleri’ni başlatmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Diyarbakır'ın Peygamberler,sahabeler, kültür ve tarih şehri olduğunu ifade eden Vali Su, Diyarbakır’ın 12 bin 500 yıl geçmişi olduğunu ve 33 medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti.

Kur’an’ı Kerim'de ismi geçen Hz.Zülkifl ve Hz.Elyasa Peygamberlere Diyarbakır’ın ev sahipliği yapan bir şehir olduğunu aktaran Vali Su, Mekke ve Medine'den sonra en çok sahabenin medfun olduğu şehir olduğunu kaydetti.

“Diyarbakır birçok önemli eseriyle özel bir şehrimiz”

Vali Su, Diyarbakır’ın tarihi Surları ve Hevsel Bahçeleri’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer aldığını anlatarak şehrin Ongözlü Köprü, Malabadi Köprüsü, Beşinci Harem-i Şerif'in olarak nitelendirilen Ulu Cami gibi birçok tarihi mekâna sahip olduğunu ifade etti.

Diyarbakır’da birçok tarihi şahsiyetin yetiştiğini vurgulayan Vali Su, kentin 48 Coğrafi Tescilli ürünün de bulunduğunu aktardı.

Kentteki eserlerin önemine dikkat çeken Vali Su, “Diyarbakır, tarihi Gazi Köşkü’nden Zerzevan Kalesi'ne, MithrasTapınağı’ndan 4 Ayaklı Minaresine, kiliselerden diğer tarihi konaklarına kadar birçok önemli eseri içinde barındıran çok özel ve güzel bir şehrimiz.” şeklinde konuştu.

Diyarbakırlıların misafirperverliğini vurgulayan Vali Su, şunları dile getirdi:

“Tüm bu güzelliklerin yanında bunları en güzel şekilde tanıtan ve bunları insanlığa en güzel şekilde sunmayı kendine bir kadirşinaslık olarak gören, insan sevgisiyle dolu, misafirperver, çok değerli Diyarbakırlı hemşehrilerimiz var. Evet, Diyarbakır'ı bütün bunlar oluşturuyor ama tüm bunları da Diyarbakırlı hemşehrilerimiz canlı olarak tutuyor ve tarihten günümüze, günümüzden de geleceğe taşıyor.”

“Seyahat severleri Diyarbakır'a davet ediyoruz”

Vali Su, ilkini gerçekleştirdikleri Diyarbakır Tanıtım Günleri’ni daha da geliştirerek yapmayı planladıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

“Diyarbakır yaşanır diyorum. İllerimizden, yurt dışından seyahat severleri, tarih severleri, değişik lezzetleri tatmak isteyenleri Diyarbakır'a davet ediyoruz. Diyarbakır'ın güzelliklerini hep birlikte yaşayalım.”

Vali Su, konuşmanın ardından davetliler ve katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesti.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, sivil toplum kuruluşları ve dernekler tarafından kurulan stantları gezen Vali Su, ziyaretçilerle yakından ilgilendi, ikramlarda bulundu.

Vali Su’ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Çiftçi, Diyarbakır Dernekler Federasyon Başkanı İbrahim Yalçıntepe ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri eşlik etti.