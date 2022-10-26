İstanbul ve Ankara'daki 100. yıl sergilerine 'aile yadigârları' çağrısı

İş Sanat, Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesiyle İstanbul’da Türkiye İş Bankası Müzesi ile Ankara’da İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde açacağı “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları” başlıklı yeni sergisine Cumhuriyet’in kuruluş döneminden kalan aile yadigârlarıyla katkı sağlamak isteyenlere davette bulundu.İSTANBUL (İGFA) - İş Sanat, Cumhuriyetimizin 100. Yılı vesilesiyle İstanbul’da Türkiye İş Bankası Müzesi ile Ankara’da İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde açacağı “Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları” başlıklı yeni bir sergi hazırlıyor.

İş Sanat’tan yapılan açıklamada, İstanbul ve Ankara’da Mart 2023’te eş zamanlı açılacak sergiye katkı sağlanmasıyla ilgili olarak, “Sizleri ‘Yaşasın Cumhuriyet! Atatürk Döneminde İktisadi Bağımsızlığın İlk Adımları’ başlığını verdiğimiz yeni sergimize Cumhuriyet’in kuruluş döneminden kalan aile yadigârlarınızla katkı sağlamaya davet ediyoruz. Atatürk döneminin üretim ve sosyal hayatını yansıtan fotoğraflar, kartpostallar, belge ve nesneler, madalyon, rozet gibi anı objeleri ya da ülkemizde o dönemde üretilen yerli mallarından örneklerle siz de sergimizin bir parçası olabilirsiniz” hususlarına yer verildi.

İstanbul ve Ankara’daki sergilere hatıralarla katkıda bulunmak isteyenler www.issanat.com.tr üzerinden detaylı bilgi alabilir, ad, soyad, telefon numarası, adres ve ödünç verilecek malzemenin bir fotoğrafını [email protected] e-posta adresine gönderebilirler.