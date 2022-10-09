İstanbul Üsküdar'da minik dostlara Boğaz turu

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi, hayvan dostlarına yönelik yaptığı etkinliklerine bir yenisini ekledi. Hayvan severler ve hayvan dostlarına yönelik boğaz turu gerçekleştirildi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi, hayvan dostları ve minik dostları için boğaz turu düzenledi. Valide Sultan Gemisi'yle düzenlenen boğaz turuna hayvan severler minik dostları ile birlikte katıldı.

Çok sayıda hayvan sever ve hayvanlarının katıldığı etkinlikte vatandaşlar hem eğlendi hem de renkli anlara sahne oldu.

Hayvan dostlarının boğaz turuna Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve AK Parti İstanbul Milletvekili Müşerref Pervin Tuba Durgut'da katıldı. Başkan Türkmen hayvan severler ile Üsküdar'a minik dostlar ile ilgili kazandırılabilecek yeni projeler hakkında görüştü.

Üsküdar Belediye Başkanı Türkmen, “Bu gemi biliyorsunuz özel bir gemi vatandaşlarımızı boğaz turu yaptırıyoruz. Bugün özel misafirlerimiz var, çünkü minik dostlarımız var. Hayvan severler bugün bu boğaz turunda minik dostlarıyla geldiler buraya, harika bir gün. Biz Üsküdar Belediyesi olarak en hayvan sever belediyelerden birisiyiz, bunu söylemek lazım. Yaptığımız minik dostlar kliniğimiz, ambulanslarımız ve en son mobil hayvan hastanesi diyoruz VETBÜS'ü hizmete sunduk. Sokak hayvanları konusunda özellikle çalışmalarımız devam ediyor, önde bir belediyeyiz. Hem hastanemiz hem hayvan barınağımız gayet hijyenik, tertemiz. 15 tane veteriner arkadaşımızla İstanbul'da 24 saat açık hizmet sunan bir minik dostlar kliniğimiz var. Bugün de hayvan severlerimizle beraber, gönüllü dostlarımızla beraber bir boğaz turu yapalım dedik” dedi.

Boğaz turuna katılan hayvan severlere, minik dostları için çeşitli mamalar da hediye edildi.