İstanbul Üsküdar'da marşımızı en güzel okuyanlar belirlendi

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte düzenlediği “İstiklâl Marşımızı Güzel Okuma” yarışmasının finali Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar’daki ortaokullar arası düzenlenen yarışmanın final törenine Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı, belediye başkanımız Hilmi Türkmen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Semih Durmuş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

İstiklal Marşı’nın 103. yıldönümü dolayısıyla gerçekleşen programda konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “İstiklal Marşı bizim ortak değerimizdir. Hem anayasamızda hem kalbimizde yazılı ve koruma altındadır. Tabii bu güzel marşı güzel okumak da dinlemek de bize ayrı bir mutluluk veriyor. Yarışmamızın amacı tam da bu. Hem milli birliğimizi vurgulamak hem de kalplerimizi marşımızla ısıtmak. Bu yarışmaya katılarak bizlere bu duyguları yaşatan sevgili öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Eğitimcilerimize de teşekkür ediyorum“ dedi.

Başkan Türkmen yarışmanın ilk üç finalistini açıklayarak hediyelerini takdim ederken, İstiklâl Marşı’nı birbirinden güzel okuyan öğrenciler arasından Mehmetçik Ortaokulu öğrencisi Emir Berke Doğan birinciliği kazandı.

Capitol Ortaokulu’ndan Emir Mustafa Tünel ikinciliği, Yıldırım Beyazıt Ortaokulu öğrencisi Hümeyra Küren ise üçüncü oldu. Zeynep Asya Akçay, Talha Osman Demir, Elif Ela Koç ve Yağmur Balık ise İstiklal Marşı’nı Güzel Okuma Yarışması’nda mansiyona layık görüldüler.