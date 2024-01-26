İstanbul Üsküdar'da Kıroğlu Camii ibadete açıldı

İstanbul Üsküdar'da Küplüce Mahallesi'nde uzun yıllardır hizmet veren Kıroğlu Camii, yerel belediye tarafından aslına uygun şekilde yeniden inşa edilerek törenle ibadete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Bir süredir inşası devam eden Üsküdar Küplüce mahallesindeki Kıroğlu Camii törenle yeniden ibadete açıldı.

Aslına uygun şekilde Üsküdar Belediyesi tarafından yaptırılan Kıroğlu Camii’nın açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra Eski TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz ve İstanbul Valisi Davut Gül, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı da katıldı.

Protokolün yanı sıra çok sayıda Üsküdarlının da takip ettiği açılış töreninde konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, görevi döneminde Üsküdar’da 125’de fazla camiyi ilçeye kazandırdıklarını söyledi. Üsküdar'da Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait birçok eser ve vakıf camilerin olduğunu belirten Başkan Türkmen, "Şu anda onların da restorasyonu devam ediyor. Kıroğlu Camiimiz de yaklaşık 500 kişiyi kapalı alanda ibadet etmek için karşılayacak imkana sahip. Açık alanı bahçesi avlusu vesaire burada dolup taşacak şekilde cemaate hizmet edecek. Güzel bir kapasitesiyle mahallemizin hizmetine sunuyoruz" dedi.

TBMM eski Başkanı Mustafa Şentop da, geçmiş dönemlerdeki uygulamaları anımsatarak, "2002’den önce devletin, kamu kurumların, belediyelerin hizmeti denince sadece maddi ihtiyaçların karşılanması anlaşılıyordu. Nitekim camiler hep on yıllar boyunca halk tarafından kurulan derneklerle toplanan yardımlarla yapılmış, devletin ve kamu kurumlarının bir tek Kocatepe camii Ankara'da hariç olmak üzere hiçbir camiye 2002 yılına kadar inşa ve imar faaliyetine katkısı olmamış. Halbuki devlet ve kamu kurumları vatandaşların halkın sadece maddi ihtiyaçlarını değil, manevi ihtiyaçlarını da karşılamak üzere var edilmiştir. Manevi ihtiyaçlar için de hizmet getiren kurumlar olmalıdır. Cumhurbaşkanımızın Başbakan olduğu tarihten itibaren işte bu yanlış anlayış, zihniyet düzeltilmiş maddi manevi vatandaşlarımızın bütün ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde bir devlet hizmeti, kamu hizmeti anlayışı hakim kılınmıştır" diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Üsküdar Küplüce Kıroğlu Camii, protokol ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla ibadete açıldı.

