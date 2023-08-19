İstanbul Üsküdar'da çifte açılış

İstanbul'da Üsküdar Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hamit Nazik Aile sağlığı Merkezi ve Albayraklar Cami hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi'nin kendi kaynaklarıyla yapımını tamamladığı Üsküdar 9 Nolu Hamit Nazik Aile Sağlık Merkezi ile Albayrak Cami hizmete açıldı.

Kütüphanesi ve etkinlik salonuyla Albayrak Cami ibadete için gelen vatandaşların sosyal aktivitelerini gerçekleştireceği donatıları içerisinde barındırıyor. Sağlık Merkezi ise mahallenin tam ortasında mahalle sakinlerinin ihtiyaç halinde hemen yanı başlarında aile hekimlerine ulaşmalarını sağlıyor. Sağlık Merkezi ve Cami Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Üsküdar Kaymakamı Adem Yazıcı’nın yanı sıra çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleşti.

“SON 10 YILDA 125 CAMİYİ HİZMETE AÇTIK”

Açılışta konuşan, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Hamit Nazik Aile Sağlığı Merkezimiz ve Camimiz hayırlı uğurlu olsun. Muhterem büyüğümüze, bağışçımıza teşekkür ediyorum. Bu işleri, belediyemiz, müftülüğümüz, kaymakamlığımız, vakıflar, hayırsever iş adamlarımızla el birliğiyle, gönül birliğiyle Üsküdar’ımıza böyle güzel eserler kazandırıyoruz. Allah nasip ederse 2023 yılının sonuna kadar, Üsküdar’ımızda son 10 yılda toplam 125 tane camimizi bitirmiş olacağız hayırlı olsun. Buradaki camiyi vatandaşlarımızın doldurmalarını dua ediyoruz. Vatandaşlarımızın sağlık ocağına da ihtiyaç duymamalarını, sağlık bir yaşam sürmelerini temenni ediyoruz” diye konuştu.