İstanbul Üsküdar'da aşure ikramı

İstanbul Üsküdar'da Mihrimah Sultan Camii önünde muharrem ayı dolayısıyla dev kazanlarda kaynatılan aşureler binlerce vatandaşa ikram edildi.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Mihrimah Belma Satır ve Müşerref Pervin Tuba Durgut önlüklerini giyerek vatandaşlara aşure dağıttı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, aşure günü dolayısıyla Üsküdar meydanında aşure ikramında bulunduklarını belirterek, "Bu aşureler şehitlerimizin ruhu için, Kerbela şehitlerimizin ruhu için, Hz. Hüseyin'in ruhu için, Ehli Beyt'in ruhunu anmak için güzel bir program. Biz millet olarak Sünnisiyle, Alevisiyle, Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle aynen bu aşurenin malzemeleri gibi birbirimize renk, tat, güzel bir armoni, güzel bir lezzet ortaya çıkacak zenginliğimiz var aslında. Bunun en güzel örneği de aşuredir. Bu güzel aşureleri hemşehrilerimiz afiyetle yesinler” dedi.