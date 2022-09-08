İstanbul Üsküdar'da 67 minyatür görücüye çıktı

Küratörlüğünü Gülşah Pestil ve Meyçem Ezengin’in yaptığı ve 19 sanatçının eserlerinin yer aldığı 'Döngü Minyatür Sergisi' Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri’de açıldı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Üsküdar'da açılan sergide sanatçıların olan kağıt, beton, plastik, metal, deri, kemik, cam, demir, ahşap gibi çeşitli materyallere işlediği 67 minyatür eseri sergileniyor.

Sergi açılışına Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in yanı sıra kültür sanat dünyasından birçok isim katıldı.

Sanatseverler 7 Ekim'e kadar minyatür sergisini ziyaret edebilecek.

Açılışta konuşan küratör Gülşah Pestil, yaklaşık iki yıldır sergiye hazırlandıklarını belirterek, 'Döngü' sergisinin fikri iki yıl önde pandemide insanların evlerine kapandığı ve yoğun şekilde atık ürettiği bir zamanda ortaya çıktığını kaydetti. Bu serginin özelliklerinden bir diğerinin sanatçıların her birinin minyatür sanatı alanında çalışıyor olmaları olduğunu ifade eden Pestil, "Bu serginin misyonlarından biri de minyatür sanatının sadece küçük boyutlu kitap eserleri olmadığını, aynı zamanda çağdaş sanatın farklı bir ifade biçimi olduğunu da ortaya koymak. Biz bunu bu şekilde geleneksel malzemenin dışına çıkarak göstermek istedik" dedi.

Üsküdar’ın özel bir sergiye ev sahipliği yaptığını belirten Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de, “minyatür eserleri bir belgesel gibi izleyebilirsiniz” dedi.

Minyatürün aynı zamanda gelenekli, köklü sanatlardan biri olduğunu ifade eden Başkan Türkmen, "Üsküdar Belediyesi olarak diğer gelenekli sanatlar kadar minyatür sanatına da özel bir ilgimiz ve alakamız var. Çünkü Üsküdar bir sanat merkezidir. Gelenekleri olan bir şehirdir. Köklü tarihi, derin kültürel zenginlikleri olan bir beldenin mensuplarıyız. Sanata gönül veren, merak eden herkesi Üsküdar Nevmekan Sahil Galeri’ye bekliyoruz" diye konuştu.