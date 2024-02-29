İstanbul Üsküdar'da 10 yılda 19 bini aşkın genç iş buldu

Binlerce kişiyi daha iş sahibi yapacak 4. Üsküdar Boğaziçi İstihdam Zirvesi, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.İSTANBUL (İGFA) - Üsküdar Belediyesi gençleri ve iş arayanları da unutmuyor. İş arayanları ve işverenleri buluşturan Türkiye’nin en büyük istihdam platformlarından biri olan 4. Boğaziçi İstihdam Zirvesi, Üsküdar Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen törenle kapılarını açtı.

Üsküdar İstihdam Merkezi, İSKUR işbirliğiyle iki gün boyunca aralarında Türkiye’nin önde gelen firmalarının da yer aldığı 100’e yakın kurumsal firmanın katılımıyla gerçekleşecek 4. Boğaziçi İstihdam Zirvesion binlerce kişiyi iş sahibi yapmayı hedefliyor.

Yerel yönetimlerin istihdama sağlayacağı katkılarının gözlemlenebilmesi için önemli bir kilometre taşı niteliğinde olan zirvenin açılışında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen 10 yılda yaklaşık 19 bin 600 gence iş bulmanın huzurunu yaşadıklarını söyledi.

HEDEF 2 GÜNDE 2 BİN GENCE İŞ BULMAK

2 günlük zirveyle 2 bin gence iş bulmayı hedeflediklerini söyleyen Başkan Hilmi Türkmen sözlerini şöyle sürdürdü: “Her program her organizasyon önemli. Ama bu organizasyon hepsinden daha önemli. Çünkü işsizlik konusu ülkemizin önemli bir problemidir. İşsizlik gençlerimiz için çok önemli ve acil çözülmesi gereken bir problemdir. Bu önemli probleme özellikle gençlerimizin işe girip rızıklarını kazanma hem de vatana millete faydalı genç olarak toplumdaki yerini alma hedefine, idealine yönelik çalışmalarında gençlerimize yardımcı olmak istiyoruz. Üsküdar Belediyesi olarak 2014’te belediyemizde ilk defa birim kurduk. Adı da ÜSİM. Üsküdar İstihdam Merkezi adıyla şube açtık. Hedefimiz 5 yılda 5 bin gencimize iş bulmak idi. 2014 - 2019 arası hedefimizin yaklaşık iki katına çıktık, 10 bin gencimize iş bulduk. 2024’e geldiğimiz 10 yılda da hamdolsun 19 bin 600 küsur gencimize iş bulmanın huzurunu yaşıyoruz. ÜSİM’e 100 bin müracaat olmuş. Bu 100 bin müracaata 150 bin iş teklifinde bulunmuşuz. Burada biz 2 bin gencimizi işe başlatırsak kendimizi mutlu sayacağız. Tabii ki 2 bin rakamı iddialı bir rakam ana neden olmasın? Burada Türkiye’nin önde gelen kamu kurumları var, özel teşebbüsler var, bir sürü stant var” dedi.

İSTİHDAMDA BİRİNCİ SIRADA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye’deki istihdam merkezleri arasında 1. seçilen Üsküdar İstihdam Merkezi ile iş arayanların kariyer hayatlarına kılavuzluk eden Üsküdar Belediyesi, zirve aracılığıyla Türkiye’nin istihdamına en büyük katkılardan birini sunmuş olacak.