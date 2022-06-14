İstanbul'un yeni itfaiyecileri hünerleriyle mezun oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’ne sahada çalışmak üzere yeni katılan 48’i kadın, 461 itfaiyeci mezun oldu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2022 yılının mezunlarını verdi. Yeni itfaiyecilerin 4 ay, 16 hafta, 560 saat süren eğitimlerini tamamladı.

Toplam 26 istasyonda, 50 eğitmenle sıkı bir çalışmayı geride bırakan itfaiyeciler, İBB Cebeci Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen törenle mezun oldu.

Mezuniyet töreni için hazırlandıkları müsabakalarda hünerlerini gösteren İstanbul'un yeni itfaiyecileri bu hafta itibarıyla yeni görev yerlerine iş başı yapacakları kaydedildi.

Üst düzey kondisyon ve kuvvet gerektiren yarışlarda büyük heyecana sahne olan itfaiyeciler, önce, motopompla (yüksek basınçlı su motoru) çeken itfaiyeciler, tazyikli suyla hedefi vurdu, ardından, takımların 100 metre koşucuları sahne aldı. Koşucular, kurulan düzenekteki küçük yangınlara hem müdahale etti hem de parkuru tamamladı.

Adaylar, 4,5 metre uzunluğundaki kancalı merdivenlerle üç katlı kuleye çıktı.

Nefes nefese kalan itfaiyeciler, mezuniyetin mutluluğunu aileliyle paylaştı.