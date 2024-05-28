İstanbul'un fethi Panorama 1453'te hayat buluyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, İstanbul’un Fethi'nin 571. yıl dönümü dolayısıyla Panorama 1453 Tarih Müzesi ziyaretçilerine özel bir kampanya düzenliyor.İSTANBUL (İGFA) - Erişilebilir bir kültür sanat hizmeti sunmak ve İstanbul’daki kültür hazinelerini görmeleri için ziyaretçileri teşvik etmek için çeşitli kampanyaları hayata geçiren İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi’ne özel bir indirim kampanyası başlatıyor. “Sultan Mehmed’in Rüyası” adlı mapping gösterisiyle İstanbul’un Fethi’ni yeniden yaşatan Panorama 1453 Tarih Müzesi’ni 29 Mayıs’ta ziyaret edenlere yüzde 25 indirim uygulanacak.

Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul’un Fethi’nin 571. yıl dönümünde tarihin en önemli anlarına tanıklık etmek ve teknolojinin sunduğu olanaklarla geçmişi yeniden keşfetmek isteyenleri; tüm tarih severleri bu benzersiz deneyimi yaşamaya davet ediyor.

Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul’un fethini panoramik bir perspektifle anlatan dünyanın ilk tam panoramik müzesi olarak, ziyaretçilerini tarihin derinliklerine götürmeye devam ediyor. Müze, İstanbul’un fethi sırasında yaşananları canlı ve etkileyici bir şekilde gözler önüne sererken, yeni "Sultan Mehmed’in Rüyası" isimli projection mapping gösterisi ile ziyaretçilere 3 boyutlu bir müzecilik deneyimi sunuyor.

SULTAN MEHMED’İN RÜYASI GÖSTERİSİ

İBB Kültür AŞ ve TUCE Investment iş birliği ile gerçekleştirilen "Sultan Mehmed’in Rüyası" gösterisi, II. Mehmed’in şehzadelikten başlayarak Konstantinopolis’i fethetme sürecini dijital bir yorumla ziyaretçilere aktarıyor. Yaklaşık 10 dakika süren bu görsel şölen, İstanbul’un köklü tarihini ve Fatih Sultan Mehmed’in vizyonunu etkileyici bir şekilde anlatıyor.

Üç boyutlu panoramik resim, maketler ve sesler eşliğinde İstanbul’un Fethi’ni ziyaretçilerine yeniden yaşatan Panorama 1453 Tarih Müzesi, çağdaş müzecilik anlayışı doğrultusunda hayat geçen mapping gösterisiyle durağan bir müze olmaktan çıkarılarak deneyimlenebilen bir müze formuna kavuştu. Mapping teknolojisinin yanı sıra alanda konumlandırılan yeni sergilerle ziyaretçiler adeta tarihte yolculuğa çıkıyor.