İstanbul'un cazibesi dünya listesinde

En çok kültürel cazibe merkezine sahip şehirler açıklanırken, Türkiye’den İstanbul ilk 10’da yer aldı.İSTANBUL (İGFA) - Statista verilerinden elde edilen bilgileri derleyen Ajans Press, en çok kültürel cazibe merkezine sahip şehirleri açıkladı.

Türkiye’den İstanbul bin 984 yer ile ilk 10’da yer aldı.

Veriler; turistik yerler, simge yapılar, müzeler, parklar, doğal alanlar, mimarı yapılar, sanat galerileri, dini mekanlar, tiyatroların yanı sıra yiyecek/içecek turları, gece hayatı, konser ve gösteriler baz alınarak hazırlandı.

Listenin ilk sırasında yer alan şehir ise 8 bin 805 yer ile Tokyo oldu. En çok turist çeken şehir unvanıyla anılan Paris ise 4 bin 206 görülmeye değer yer ile ikinci sırada yer alırken, üçüncü sırada 3 bin 704 ile Londra, dördüncü sırada 2 bin 119 ile New York listelendi.

Türkiye’den sonra listeye giren şehirler ise bin 798 ile Osaka, bin 480 ile Milano, bin 321 ile Barselona, bin 180 ile Bali, bin 158 ile de Seul oldu.