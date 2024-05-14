Son Dakika

İstanbul Ticaret'te 'Kariyer Günü' heyecanı

Türkiye’nin önde gelen 110 firması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin düzenlediği Kariyer Günü’nde genç yeteneklerle buluştu

YAŞAM 14.05.2024, 09:15
İstanbul Ticaret'te 'Kariyer Günü' heyecanı

Türkiye’nin önde gelen 110 firması, İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi’nin düzenlediği Kariyer Günü’nde genç yeteneklerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi’nde Türkiye’nin en büyük ve en yüksek katılımlı üniversite Kariyer Günü etkinliği gerçekleşti.

Etkinlikte yazılımdan ulaştırmaya, yiyecek-içecek endüstrisinden, bilişime, giyimden turizm şirketlerine kadar 10’larca sektörden Türkiye’nin önemli 110 firması stantları ve insan kaynakları yetkilileriyle yer aldı.

Firmaların üst düzey yetkilileri, üniversite öğrencileri ve mezunlarla bir araya gelirken, insan kaynakları departmanları İstanbul Ticaret Üniversitesi öğrencileri ve katılımcılarla işe alım süreçleri, staj olanakları, kariyer süreçleri gibi önemli konularda bilgi alışverişinde bulundular.

ÜNİVERSİTE-İŞ DÜNYASI İŞ BİRLİĞİ

Etkinlik, İTO Meclis Başkanı Dr. Erhan Erken, İstanbul Ticaret Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. İsrafil Kuralay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rahmi Deniz Özbay, İstanbul Ticaret Üniversitesi Genel Sekreteri Erdal Cesar ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü Uğur Kaya’nın kurdele kesimi ile başladı. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Kariyer Günleri’ne programın yoğunluğu sebebiyle katılamayarak başarı mesajını iletti.

Kurdele kesimi öncesi bir konuşma yapan Dr. Erhan Erken üniversitelerin en kıymetli işinin insan yetiştirmek olduğunu kaydederek, bugün gerçekleşen etkinlikle üniversite sanayi ve iş dünyası iş birliğini görmekten dolayı mutlu olduğunu belirtti. Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Kuralay, katılan firmaların İTO üyeleri olduğunu da kaydederek, Kariyer Günü etkinliğiyle üniversite sanayi iş birliğini daha fazla mümkün kıldıklarını söyledi.  Rektör Prof. Dr. Avşar da İstanbul Ticaret Üniversitesi olarak uyguladıkları teori ve uygulamayı bir arada sunan eğitim modeli çerçevesinde firmalar ile ilişkilerinin güçleneceğini inandığını belirterek katılan firmalara teşekkür etti.

HER BİR FİRMA İÇİN FİDAN BAĞIŞI

Kariyer Günü etkinliğinin devamında, Dr. Kuralay, Prof. Dr. Avşar, Dr. Erken, İTO Meclis Üyesi Hızır Onur Yavuz, Erdal Cesar ve Uğur Kaya her bir katılımcı firmanın stantlarını gezerek bilgi aldı. Ayrıca katılan her bir firma adına Orman Genel Müdürlüğü’ne yapılan fidan bağışının sertifikaları takdim edildi. Etkinlikle sadece kariyer fırsatları sunmakla kalmayıp, çevresel sürdürülebilirliğe de katkıda bulunuldu.

Kariyer Günü ile öğrenciler ve mezunlar için benzersiz bir fırsat sunuldu. Sektör liderleriyle doğrudan iletişime geçen 8500’den fazla öğrenci ve mezun, staj ve iş olanakları hakkında bilgi edinme ve kariyer hedeflerine ulaşmada önemli adımlar atma şansı kazandı. Etkinlik boyunca 3000’den fazla staj ve iş başvurusu gerçekleşti.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 36 99
2. Fenerbahçe 36 93
3. Trabzonspor 36 61
4. Başakşehir 36 58
5. Beşiktaş 36 55
6. Kasımpasa 36 52
7. Alanyaspor 36 50
8. Rizespor 36 49
9. Sivasspor 36 48
10. Antalyaspor 36 45
11. A.Demirspor 36 44
12. Samsunspor 36 42
13. Kayserispor 36 41
14. Konyaspor 36 40
15. Ankaragücü 36 39
16. Gaziantep FK 36 38
17. Hatayspor 36 37
18. Karagümrük 36 37
19. Pendikspor 36 36
20. İstanbulspor 36 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 34 75
2. Göztepe 34 70
3. Sakaryaspor 34 60
4. Bodrumspor 34 57
5. Ahlatçı Çorum FK 34 56
6. Kocaelispor 34 55
7. Boluspor 34 53
8. Gençlerbirliği 34 51
9. Bandırmaspor 34 50
10. Erzurumspor 34 44
11. Ümraniye 34 43
12. Manisa FK 34 40
13. Keçiörengücü 34 40
14. Adanaspor 34 39
15. Şanlıurfaspor 34 38
16. Tuzlaspor 34 38
17. Altay 34 10
18. Giresunspor 34 7
Takımlar O P
1. Arsenal 37 86
2. M.City 36 85
3. Liverpool 37 79
4. Aston Villa 37 68
5. Tottenham 36 63
6. Newcastle 36 57
7. Chelsea 36 57
8. M. United 36 54
9. West Ham United 37 52
10. Brighton 36 48
11. Bournemouth 37 48
12. Crystal Palace 37 46
13. Wolves 37 46
14. Fulham 37 44
15. Everton 37 40
16. Brentford 37 39
17. Nottingham Forest 37 29
18. Luton Town 37 26
19. Burnley 37 24
20. Sheffield United 37 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 90
2. Barcelona 35 76
3. Girona 35 75
4. Atletico Madrid 35 70
5. Athletic Bilbao 35 62
6. Real Betis 35 55
7. Real Sociedad 35 54
8. Valencia 35 48
9. Villarreal 35 48
10. Getafe 35 43
11. Deportivo Alaves 35 42
12. Sevilla 35 41
13. Osasuna 35 40
14. Las Palmas 35 37
15. Mallorca 35 35
16. Rayo Vallecano 35 35
17. Celta Vigo 35 34
18. Cadiz 35 29
19. Granada 35 21
20. Almeria 35 17