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İstanbul Silivri yeni park ve spor alanına kavuştu

YAŞAM 17.12.2023, 15:10
İstanbul Silivri yeni park ve spor alanına kavuştu

Silivri Belediyesi tarafından Kumluk Mevki Tüten Sokak’ta yapılan Park ve Spor Alanı için açılış töreni düzenlendiİSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri hizmetlerine aralıksız devam ediyor.

Silivri Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi Kumluk Mevki Tüten Sokak’ta yapımı tamamlanan Park ve Spor Alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 2.102 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 827 metrekare yeşil alana sahip olan Tüten Sokak Park ve Spor Alanı ile bölgede yaşayan vatandaşlar; çocuk oyun alanı, spor aletleri, amfi tribün, kamelyalar, kent mobilyaları, spor sahaları ve dinlenme alanlarına kavuşmuş oldu. Tüten Sokak Park ve Spor Alanında oluşturulan etkinlik alanlarıyla vatandaşlar piknik ve doğum günü gibi özel organizasyonları da gerçekleştirebilecek.

CİVAŞ: “SAYMAKLA BİTİREMEYECEĞİM BİRÇOK TALEBİMİZ KARŞILANDI”

Törenin açılış konuşmasını yapan Mimarsinan Mahallesi Muhtarı Ertan Civaş, “Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz’ın öncülüğünde mahallemizde yapımı tamamlanan Tüten Sokak Parkımızın açılışında sizlerle bir aradayız. Sadece mahallemizde değil Silivri’mizin tüm mahallelerinde sorunlar birer birer çözülüyor. Mimarsinan Mahallesi’nin yıllardır ihmal edilen cadde ve sokakları asfaltlandı. Kaldırımlarımız ve aydınlatmalarımız yapıldı. Burada sayamayacağım birçok talebimiz karşılandı. Şahsım ve mahallem adına tüm hizmetleri için Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BAŞKAN YILMAZ: “SİLİVRİ’NİN KRONİKLEŞEN PROBLEMLERİNİ BİR BİR ÇÖZEREK TARİHE KARIŞTIRIYORUZ”

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Uzun yıllardır Kumluk bölgesi diye bilinen nezih bölgemizde maalesef imar planı uygulamalarından kaynaklanan durumdan ötürü uzun yıllar buraya yatırım yapılamamıştır. Silivri Belediyesi olarak Tüten Sokak üzerinde 2.102 metrekare alanda ve daha sonra 2.000 metrekare alan daha üzerine katarak yaklaşık 4.000 metrekarelik bir alan üzerinde 827 metrekare yeşil alanı, içerisinde; mini kalelerin de olduğu 2 potalı basketbol sahası, amfi tribün, çocuk oyun alanı, açık alan spor aletleri, fitness aleti, jimnastik aleti ve kent mobilyaları ile bezenmiş dinlenme alanları bulunan Tüten Sokak Parkımızın açılış töreninde sizlerle bir arada olmaktan, mahallemizde yepyeni bir sosyal yaşam ve spor alanı kazandırmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmek istiyorum. İçerisinde bulunduğumuz bu alan Silivri'nin hemen güney batısında bulunan ve binlerce vatandaşımızın ikamet ettiği bir bölgedir. Bu bölgenin sorunlarının sonuna kadar farkındayız. Göreve geldiğimizde ilk olarak şunu söylemiştik: Silivri Belediyesi olarak dezavantajlı bölgelerden, çeperlerden başlayarak uğranılmayan, gözlerin kapatıldığı ve kulakların tıkandığı köylerden başlayarak sonrasında merkeze doğru geleceğiz demiştik. Kumluk mevkii Mimarsinan Mahallesi’nde bordür, tretuvar, kaldırım, asfalt, aydınlatma, park ve bahçe çalışmalarımıza başladık. Uzun yıllar Silivri’nin en önemli tarihi yapılarından bir tanesi olan Mimar Sinan’ın en uzun köprülerinden 32 gözlü köprümüzün yaya trafiğine dahi kapalı halini hatırlarsınız. 10 yılı aşkın bir dönem yaya trafiğine dahi kapalı olan Mimarsinan Köprüsü için sizlere seçimde bir söz vermiştik. Biz göreve gelirsek bir yıl içerisinde bu tarihi yapıyı tekrar eski görünümüne kazandırıp Silivri'nin hizmetine sunacağız demiştik. Sözümüzü tuttuk ve 32 Gözlü Köprümüzü İstanbul Valiliği, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve Silivri Belediyesi koordinasyonunda 1,5 yıl gibi bir süre zarfında restore ettik. Bugün sizin üzerinden geçtiğiniz ve akşamları fotoğraf çektirmekten keyif aldığınız bir tarihi eseri Silivri'nin envanterine katmış olduk. Muammer Aksoy ve İnönü Caddesi’nde yaptığımız çalışmalarla 1.662 ton asfalt serimi yaptık. Tarihi köprümüzün etrafında tretuvar, taş ve aydınlatma çalışmaları yaptık. İnönü Caddesi’nde tretuvar imalatını tamamladık ve aydınlatma çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Beyazevler Sokak ve Halkevi Caddesi’nde tretuvar, aydınlatma ve yol çalışmasına yakında başlıyoruz. Biraz önce 2 tane hanımefendi yanıma geldi. Dediler ki, ‘Sokaklarımız çok karanlık BEDAŞ’a bu şikayetlerimizi dile getiriyoruz ama gece gerek biz gerekse çocuklarımızın bu sokaklarda yürümesi zorlaşıyor’ ifadelerinde bulundular. Silivri Belediyesi olarak göreve geldiğimizden beri tüm mahallelerimizde en önem verdiğimiz konulardan biri sokakların, caddelerin ışıl ışıl olması, genç kızlarımızın, hanımefendilerin, herkesin güvenle yürüdüğü, güvenle yaşadığı sokak ve caddeleri size sunmak oldu. Bunun için de buradaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Işıl ışıl, parlak bir Silivri’yi sizlerle beraber paylaşacağız. Takdir edersiniz ki, coğrafya olarak İstanbul'un altıda biri Silivri’den oluşuyor. 18 tane köyümüzle Silivri Belediyesi olarak 890 kilometrekare bir arazide vatandaşlarımıza hizmet ediyoruz. Silivri’de uzun yıllardır görmezden gelinen, unutulan ve kronikleşen problemleri sizlerin de gözleri önünde bir bir çözerek tarihe karıştırıyoruz. Bu vesileyle bölgemizde yapmış olduğumuz çalışmaları sürdüreceğimizi ve bu bölgeye değer katmaya devam edeceğimizin de altını çizmek istiyorum” diye konuştu.

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