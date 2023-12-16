İstanbul Silivri'ye yeni park ve spor alanı

İstanbul Silivri Belediyesi tarafından Kumluk Mevki Tüten Sokak’ta yapılan Park ve Spor Alanı için açılış töreni düzenlendi. Başkan Yılmaz, “Hizmetlerimizi yeni doğan bebekten yaş almış büyüklerimize kadar herkesin huzurunu, mutluluğunu ve refahını düşünerek yapıyoruz” dedi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların keyifli vakit geçirebilecekleri ve sportif faaliyetlerde bulunabilecekleri hizmetlerine aralıksız devam ediyor. Silivri Belediyesi tarafından Mimarsinan Mahallesi Kumluk Mevki Tüten Sokak’ta yapımı tamamlanan Park ve Spor Alanı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. 2.102 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 827 metrekare yeşil alana sahip olan Tüten Sokak Park ve Spor Alanı ile bölgede yaşayan vatandaşlar; çocuk oyun alanı, spor aletleri, amfi tribün, kamelyalar, kent mobilyaları, spor sahaları ve dinlenme alanlarına kavuşmuş oldu. Tüten Sokak Park ve Spor Alanında oluşturulan etkinlik alanlarıyla vatandaşlar piknik ve doğum günü gibi özel organizasyonları da gerçekleştirebilecek.

Törende konuşan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, " Göreve geldiğimizde ilk olarak şunu söylemiştik: Silivri Belediyesi olarak dezavantajlı bölgelerden, çeperlerden başlayarak uğranılmayan, gözlerin kapatıldığı ve kulakların tıkandığı köylerden başlayarak sonrasında merkeze doğru geleceğiz demiştik. Kumluk mevkii Mimarsinan Mahallesi’nde bordür, tretuvar, kaldırım, asfalt, aydınlatma, park ve bahçe çalışmalarımıza başladık. Işıl ışıl, parlak bir Silivri’yi sizlerle beraber paylaşacağız" dedi.

“HİZMETLERİMİZ VAATLERİMİZİN ÖNÜNE GEÇTİ”

Silivri Belediyesinin hizmetleriyle ilgili bilgiler veren Başkan Yılmaz, “ İlçe genelinde yaptığımız çalışmalarla 57 ayda, 75 park, 42 basketbol sahası, 14 futbol sahası, 3 adet futbol stadı, 5 adet voleybol, 6 adet tenis sahası ve 1 adet yüzme havuzunu Silivri’mize kazandırdık. Silivri Belediyesi olarak bizlerin sizlere vadettiklerinden fazla hizmetlerimiz oldu. Yani hizmetlerimiz vaatlerimizin önüne geçti. Bu bir belediye başkanı için yaşanabilecek en güzel şeydir” ifadelerini kullandı.

“GELECEK SEÇİMLER İÇİN DEĞİL GELECEK NESİLLER İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Silivri’deki gençlere verdikleri değerin önemine vurgu yapan Başkan Volkan Yılmaz, “Silivri Belediyesinin anlayışı olarak seçimleri değil, gelecek nesilleri düşünüyoruz. Biz seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışıyoruz. Onun için seçimlerin gelmesi veya geçmesi bizim hiç umurumuzda değil. Seçimler için değil, gelecek nesiller için çalışan bir belediye başkanı olacağımı bir kez daha ifade ediyorum. Hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Parkımız çocuklarımıza, gençlerimize ve hanımefendilere hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Tören, yapılan toplu kurdele kesiminin ardından sona erdi.

﻿