İstanbul Silivri 'sıfır atık' konusunda bilgilendiriyor

İstanbul'da Silivri Belediyesi ve Rumeli Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” etkinliği kapsamında, esnaf ve vatandaşlara sıfır atık konusunda bilgiler veriliyor.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi ve Rumeli Üniversitesi iş birliğiyle ilçede “Sıfır Atık Yönetim Sistemi” etkinliği düzenleniyor.

Etkinlik kapsamında Silivri Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü'nden çevre mühendisleri ve Rumeli Üniversitesi öğrencileri, vatandaşları ve esnafları ziyaret ederek sıfır atık konusunda bilgiler veriyor.

Silivri merkez çarşı bölgesindeki esnaflar ve Yeni Mahalle’deki düzenli konut alanlarını kapsayan çalışmada vatandaşlara bilgilendirme broşürleri dağıtılıyor.

Proje kapsamında Silivri Belediyesi tarafından geri dönüşüm atıklarının yerinde ayrıştırılması amacıyla hayata geçirilen “Artı Kart Projesi” de tanıtılıyor. Rumeli Üniversitesinden 60 kişilik öğrenci grubu ile yürütülen etkinlik kapsamında her gün 12 öğrenci sahada aktif bir şekilde bilgilendirme yapıyor. 19 Aralık 2022 tarihinde başlayan ve 23 Aralık 2022 tarihine kadar devam edecek olan çalışma ile sıfır atık konusunda vatandaşların daha da bilinçlendirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturulması hedefleniyor.