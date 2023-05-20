İstanbul Silivri kırmızı beyaza büründü

İstanbul'un Silivri Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Gençlik Yürüyüşü düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 104 yıl önce Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin nişanesi olan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, İstanbul'un Silivri ilçesinde büyük bir coşkuyla kutlandı.

Silivri sahilinde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sunma töreniyle başlayan kutlamalar, Silivri Kaymakamlığı tarafından düzenlenen resmi program ve Silivri Belediyesinin ‘Kurtuluş Mücadelesinde Atatürk’ adlı fotoğraf sergisi ile devam etti.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Gençlik Yürüyüşü ise renkli ve duygu dolu anlara sahne oldu. Yürüyüşün ardından bayram coşkusu, Barış Yıldırım konseriyle doruk noktaya ulaştı. Silivrili şarkıcı en güzel şarkılarıyla festival alanın dolduran vatandaşlara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.