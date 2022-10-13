İstanbul Silivri gençleri üniversiteye hazırlayacak

İstanbul'da Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime destek projeleri kapsamında Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu için başvuru süreci başladı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi Eğitim Akademisi tarafından, öğrencilerin Yüksek Öğretim Kurumları Sınavına (YKS) daha iyi hazırlanmaları amacıyla gerçekleştirilecek olan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu için başvuru süreci başladı.

Kadir Has Üniversitesi iş birliğiyle Selimpaşa Kampüsünde gerçekleştirilecek olan üniversiteye hazırlık kursuna, lise son sınıf öğrencileri ve 2021-2022 yılı lise mezunları katılım sağlayabilecek.

Kursa katılmak isteyen öğrenciler, 12-20 Ekim 2022 tarihleri arasında https://kultursanat.silivri.bel.tr/ adresi üzerinden online başvuru yapabilecek.

Başvurular ışığında 22-23 Ekim 2022 tarihleri arasında seviye tespit sınavı düzenlenecek. Sınavdan 200 ve üzeri puan alan öğrenciler, sınırlı kontenjan dahilinde eğitim hakkından yararlanabilecek.

24 Ekim 2022 tarihinde başlayan ücretsiz üniversiteye hazırlık kursu Haziran ayının ilk haftasına kadar devam edecek. Kursta lise mezunları hafta içi her gün, 12. sınıf öğrencileri ise Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.30-14.50 arası ders görecekler.

Kurs ile öğrencilerin YKS’ye daha iyi hazırlanmaları ve bu sayede eğitim hayatlarına pozitif yönde katkı sağlanması hedefleniyor.