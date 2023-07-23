İstanbul Silivri'de Yoğurt Festivali ile 61'inci buluşma

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan 61. Yoğurt Festivali, renkli açılış korteji ile başladı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri’nin coğrafi işaretli, dillere destan lezzeti olan Silivri Yoğurdunun daha geniş kitlelere tanıtılması amacıyla düzenlenen 61. Yoğurt Festivali büyük bir coşkuyla başladı.

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan festivalin birinci gününde binlerce Silivrili, festival alanını hınca hınç doldurdu. Günlerdir büyük bir heyecanla beklenen festivali izlemeye gelenler eğlence dolu, unutulmaz bir gece yaşadı. Ödüllü turnuvalar, sergi açılışları, el emeği göz nuru ürünlerin yer aldığı stantlar ve açılış korteji ile başlayan festivalin sahne programlarında Ahenk Sanat Kulübü tarafından sahnelenen halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı. Ardından sevilen sanatçı Sibel Can verdiği konserle festivalin ilk gününe adeta damga vurdu.

FESTİVAL AÇILIŞ KORTEJİ İLE BAŞLADI

61. Yoğurt Festivali, 19 Mayıs Meydanı’ndan (Kaymakamlık Yanı) yapılan renkli açılış korteji ile başladı. Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ve eşi Ezgi Yılmaz, siyasi parti temsilcileri ve gösteri gruplarının katıldığı açılış kortejine Silivrililer yoğun ilgi gösterdi. Başkan Yılmaz yürüyüş boyunca, evlerinin balkonları ve camlarından korteje eşlik eden Silivrilileri selamladı. Açılış korteji Silivri sahilindeki festival alanında sona erdi.

YILMAZ: “BU AKŞAM BİR BAŞKA GÜZELSİN SİLİVRİ!”

Yoğurt Festivali’nin açılış konuşmasını yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bizleri bağrında besleyip büyüten, caddelerinde, sokaklarında, sahillerinde çocukluğumuzu, hayallerimizi saklayan, tarihi, doğası, kültürüyle bizlere hayat veren Silivri… Bu akşam bir başka güzelsin Silivri! Muhteşemsin Silivri! Tarihi Kaleparkımızdan Orhan Gazi’ye selam olsun. Piri Mehmet Paşa Camimizden Yavuz Sultan Selim’e selam olsun. Mimar Sinan Köprümüzden Kanuni’ye selam olsun. Yüreği vatan, bayrak, ezan aşkıyla dolu Silivri’mizden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e selam olsun. Evlad-ı Fatihan’ın torunları selam size. Alparslan’ın, Fatih’in torunları selam sizlere. İstikbalin korkusuz yüzleri selam sizlere. Selam size vatanın sönmeyecek meşaleleri. Selam olsun sana, selam sana Silivri. Bu mahşeri kalabalığı şereflendiren aziz hemşehrilerim; 61.’sini gerçekleştirdiğimiz Yoğurt Festivalimizde bir kez daha sizlerle el ele, omuz omuza, gönül gönüle olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyorum. Silivri’miz tarih boyunca medeniyetlere ev sahipliği yapmış, ecdadımızın 600 yıla yakın süredir gerçekleştirdiği anlamlı dokunuşlarla önemli bir uğrak noktası görevini yerine getirmiştir. Silivri’ye bakınca ecdadın göz kamaştıran mirasını, engin kavrayışını görüyoruz. Silivri denilince kardeşlik ve kaderdaşlıkla geçen Türk İslam asırlarının mana ve ruhunu hep birlikte idrak ediyoruz. Bizlere bugünleri yaşatan, bizleri bugünlere ulaştıran ve sizlere hizmet etmeyi nasip eden Cenab-ı Allah’a hamdüsenalar olsun. Milli ve manevi tüm değerlerimiz Silivri’mize hakimdir. Atalarımızın, şühedanın, aziz kahramanlarımızın gözü bizlerin üzerindedir. Bu nedenle biz bu kadim şehre hizmetle görevliyiz, hizmetle mükellefiz. Biliyor ve inanıyoruz ki belediyecilik hoşgörü ve müşfik bir irade ister. Belediyecilik; siyasi, ideolojik, mezhep, köken ve dünya görüşü ayırt etmeksizin herkesi ama herkesi kucaklamayı, herkesle tokalaşmayı, herkesin derdine kafa yormayı bekler. Ayırmak, dışlamak, ötekileştirmek, cepheleştirmek tenezzül etmeyeceğimiz işlerdir. Dolayısıyla bizim nezdimizde Silivri’mizde herkes ama herkes eşittir. Bizim belediyecilik vizyonumuz Türk milletine mensubiyet duyan, al bayrağın gölgesinde nefes alan ve bundan iftihar eden her insanımızı kapsar ve kuşatır. Biz belediyeciliği yalnızca imar, asfalt, çevre temizliği ve zabıta gibi hizmetleri sunan bir kurum olarak görmüyoruz. Biz belediyeciliği sadece ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat işleriyle meşgul olan bir kurum olarak da görmüyoruz. Belediye demek umut demektir. Belediye demek uzakları yakın eden uygarlık demektir. Belediye demek kardeşlik demektir, paylaşmak demektir. Belediye demek veren elin alan elden üstünlüğünü tescil eden ufuk çizgisi demektir. Belediye demek açı doyuran, üşüyeni ısıtan, hasreti dindiren, darda ve zorda kalanı sarıp sarmalayan müthiş bir uğraş demektir. Biz böyle inanıyor, böyle görüyor ve böyle yorumluyoruz.” dedi.