İstanbul Silivri'de 'Şiddete Hayır' paneli

İstanbul'da Silivri Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” paneli düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'da Silivri Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Bu kapsamda; Önder Yılmaz Sahnesinde “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” paneli düzenlendi. Panelde İlçe Emniyet Müdürlüğünden Polis Memuru Hanife Kanaç, “KADES” uygulamasının tanıtımını yaptı.

Ardından İl Jandarma Komutanlığından Jandarma Astsubay Öznur İlgen “Elektronik Kelepçe” hakkında bilgiler verdi. Daha sonra Belediye Meclis Üyesi Av. Sultan Aşkın “Kadına Yönelik Şidetin Hukuki Boyutu”, İlçe Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Psikolog Aişe Seda Turhan ise “Şiddetin Döngüsü” konulu sunum yaptı. Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen panele, Silivrililer yoğun ilgi gösterdi.

Panelin sonunda Belediye Meclis Üyesi Filiz Güler Aişe Seda Turhan’a, Belediye Meclis üyesi Elif Yılmazer Polis Memuru Hanife Kanaç’a, Belediye Meclis Üyesi Ülkenur Büke Jandarma Astsubay Öznur İlgen’e ve Cumhuriyet Savcısı Esra Uzunoğlu Belediye Meclis Üyesi Avukat Sultan Aşkın’a plaket ve çiçek verdi.