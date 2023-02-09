İstanbul Silivri'de kursiyerlerden depremzedelere kışlık kıyafet

İstanbul'da gönüllü olarak bir araya gelen Silivri Belediyesi Mahalle Evi kadın kursiyerleri, depremzedeler için kışlık kıyafet dikimine başladı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri’nin Seymen Mahallesi’nde yaşayan kadınlar, Kahramanmaraş ve çevre illerdeki depremzedeler için kışlık kıyafet dikiyor.

Silivri Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Mahalle Evi’nde bir yıl boyunca dikiş eğitimi alan mahalleli kadınlar, ellerindeki kumaşlarla depremzedeler için kışlık kıyafet dikerek deprem bölgesine gönderiyor. Çocuk ve yetişkinler için mont, atkı, bere, içlik ve kışlık yelek gibi kıyafetler diken kadınlara çocukları da yardım ediyor.

Mahalle Evi kursiyerlerinden Meltem Aydın, yaşanan deprem nedeniyle çok üzüldüklerini ifade ederek, “Ben Seymen köyünde yaşıyorum. Geçen yıl mahalle evimizde dikiş eğitimi almıştım. Depremzedeler için ne yapabilirim diye düşündüm. Silivri Belediyemiz tarafından bizlere sunulan bu imkânı değerlendirmek ve depremden etkilenen kardeşlerimize destek olmak amacı ile hocalarımız ve kursiyer arkadaşlarımla irtibata geçtim. Onlar da sağ olsunlar gönüllü olarak seve seve destek oluruz dediler. Evlerimizde bulunan kumaşları topladık. Mahalle evimizi açtık ve depremzedeler için kışlık kıyafetler dikiyoruz. Çocuklar ve yetişkinler üşümesin diye bere, mont, eşofman altı, içlik, kışlık yelek gibi birçok kıyafet diktik. Bunları deprem bölgesine yollayacağız. Bu eğitimi almamızı sağlayan ve mahalle evimizi bize tahsis eden Silivri Belediyemize ve Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızda burada bize yardım ediyor. Bizim de elimizden bu geliyor. Yaşananlardan dolayı çok üzgünüz.” diye konuştu.