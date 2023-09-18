İstanbul Silivri'de fotoğraf yarışması sonuçlandı

Silivri Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına yönelik düzenlenen “Tarihiyle, Doğasıyla, Kültürüyle Silivri’de Hayat Var” Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.ANKARA (İGFA) - Silivri Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü gerçekleştirilen ve ulusal düzeye taşınan fotoğraf yarışması sonuçlandı. İlçenin tanıtımına yönelik “Tarihiyle, Doğasıyla, Kültürüyle Silivri’de Hayat Var” temasıyla düzenlenen Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda; Silivri sınırları içindeki doğal güzellikler, tarihi mekânlar, kültürel değerler, festivaller, şehir dokusu ve tarım alanları gibi unsurlar fotoğraf sanatçılarının kadrajına yansıdı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle 18 Temmuz 2023 tarihinde başlayan yarışmanın seçici kurulunda; Fotoğraf Sanatçısı Prof. Dr. Bekir Tuğcu, Fotoğraf Sanatçısı Ömer Faruk Küçükkaya, Fotoğraf Sanatçısı Hürriyet Akın, Fotoğraf Sanatçısı Yekta Ali Kurtuluş ve Fotoğraf Sanatçısı Zehra Çöplü gibi usta isimler yer aldı.

Türkiye genelinden 94 fotoğraf sanatçısının, 422 fotoğrafla boy gösterdiği yarışmanın yayımlanan sonuç bildirgesine göre; “Cuma Namazı” isimli fotoğrafı ile birinci olan Esengül Alıcı, TFSF Altın Madalya ve 15.000 TL’lik para ödülü almaya hak kazandı. “Çocuk ve Bayrak” isimli fotoğrafı ile ikinci olan Ömer Şahin TFSF Gümüş Madalya ve 10.000 TL, “Balya İşçisi” isimli fotoğrafıyla Kadir Tezel TFSF Bronz Madalya ve 7.500 TL’lik ödüle layık görüldü.

Deniz Kalaycı “Aysun’un Çiftliği” fotoğrafı, Pakize Sarıkaya “Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri” isimli fotoğrafı, Serdar Kıran “Danamandıra Yoğurdu” isimli fotoğrafıyla TFSF Mansiyon ve 3000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Ayrıca yarışmada 30 fotoğrafın sahiplerine Sergileme ödülü ve 750’şer TL’lik para ödülü verildi. Silivri’de Hayat Var Ulusal Fotoğraf Yarışması ile hem Silivri için görsel bir arşiv oluşturuldu hem de geleceğe benzersiz bir miras bırakıldı.