İstanbul Silivri'de en lezzetli börekler yarıştı

Silivri Belediyesi tarafından 12’ncisi düzenlenen Ortaköy Börek Festivali kapsamında düzenlenen ‘Börek Yarışması’nda kadınlar tarafından hazırlanan 118 tepsi patriot böreğinin kıyasıya rekabetine sahne olan yarışmada dereceye giren üç yarışmacı altın ile ödüllendirildi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen Ortaköy Börek Festivali’nin 12’ncisi gerçekleştirildi.

Festival kapsamındaki Rober Hatemo konseri ve eğlence programları, elim bir kaza sonucu genç yaşta hayatını kaybeden mahalle sakini Fatih Koç’un vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Yaşanan can kaybına kayıtsız kalmayan Silivri Belediyesi, festivali halk oyunu gösterileri ve ‘Börek Yarışması’ bölümleri ile gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği ve maharetli hanımların hazırladığı birbirinden lezzetli patriot böreklerinin kıyasıya rekabetine sahne olan yarışmada, katılımcılar 118 tepsi börek ile yarışma heyecanı yaşadı.

DERECEYE GİREN ÜÇ YARIŞMACI ALTINLA ÖDÜLLENDİRİLDİ

Jüri üyeleri; Beykent Üniversitesi Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Selma Keçeci, Sarı Ev Yemekleri İşletmecisi Zerrin Otman ve Villa Restoran Mutfak Şefi Ali Ekber Kepenek hazırlanan börekleri görüntü, form ve lezzetlerine göre değerlendirdi.

Jüri tarafından yapılan puanlamaya göre yarışmada birinci olan Fatma Binnaz tam altın, ikinci Hatice Güler yarım altın, üçüncü Gülden Beyaz ise çeyrek altın kazandı. Ayrıca dereceye giren üç yarışmacıya Anadolu Hastanesinden check-up hediye edildi.

Üçüncü olan yarışmacıya ödülü MHP Silivri İlçe Başkanı Zafer Yalçın, ikinciye Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Nihat Demir, birinci olan yarışmacıya ise Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından takdim edildi. Başkan Yılmaz, dereceye giren yarışmacıları tebrik ederken, yarışmada emeği geçen herkese teşekkür etti.

Festivalde sahne alan Mübadil Otantik Halk Dansları Grubu ve Silivri Halk Dansları Grubu’nun gösterileri izleyicilerin büyük beğenisini topladı.

Program günün anısına çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.