İstanbul Silivri'de çiftçiye 100 bin liralık destek

Atıl durumda olan Kavaklı Merasının 220 dönümü; İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve çiftçilerin imece usulü çalışmasıyla ıslah edildi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Kavaklı Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki Kavaklı Merasının 220 dönümü; İl Tarım Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve çiftçilerin imece usulü çalışmasıyla ıslah edildi. İl Tarım Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü meranın ıslahı için 9 çeşit tohum ve gübreyi hibe etti.

Kavaklılı çiftçiler de el birliğiyle ot ekimi, gübre atımı ve ot biçimi çalışması gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalardan elde edilen 6.000 balya otun bağlama işlemini üstlenen Silivri Belediyesi ise çiftçileri 100 bin TL’lik bir maliyetten kurtarmış oldu.

Önümüzdeki yıl yaklaşık 100 dönümlük mera alanının daha ıslah edileceğini ifade eden Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, ot balyası sayısını da iki katına çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Çalışmalarla ilgili bilgiler veren Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, "Şu an üzerinde bulunduğumuz yaklaşık 220 dönüm arazi, Kavaklı köyünün merasıydı ve atıl bir vaziyetteydi. İlçe Tarım Müdürlüğümüz buraya ekilecek 9 farklı çeşit tohumu ve gübreyi verdi. Tüm köylülerimiz, çiftçilerimiz ve hayvancılarımız da alana traktörleriyle eş zamanlı girerek burayı rehabilite ettiler. Yapılan çalışmalarla mera ıslah edildi. Bizden de buradaki otların bağlama işlemini gerçekleştirmemizi talep ettiler. Bugün bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Bu projenin bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum" diye konuştu.