İstanbul Silivri'de '4 Mevsim' sonuçlandı

Silivri Belediyesi tarafından ilçenin tanıtımına yönelik düzenlenen “Silivri’de Hayat Var” temalı 4 Mevsim Silivri Ulusal Fotoğraf Yarışması sonuçlandı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen ve ulusal düzeye taşınan fotoğraf yarışması sonuçlandı.

İlçenin tanıtımına yönelik “Silivri’de Hayat Var” temasıyla gerçekleştirilen 4 Mevsim Silivri Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda; Silivri sınırları içindeki tarihi mekânlar, doğal güzellikler, kültürel değerler, şehir dokusu ve tarım alanları gibi unsurlar fotoğraf sanatçılarının kadrajına yansıdı.

Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) iş birliğiyle 9 Kasım 2021 tarihinde başlayan yarışmanın seçici kurulunda; İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Özer Kanburoğlu, Fotoğraf Sanatçısı Doç. Dr. Bekir Tuğcu, Fotoğraf Sanatçısı Ömer Faruk Küçükkaya, Fotoğraf Sanatçısı Yavuz Arslan ve Fotoğraf Sanatçısı Zehra Çöplü gibi usta isimler yer aldı.

Türkiye genelinden 144 fotoğraf sanatçısının, 650 fotoğrafla boy gösterdiği yarışmanın yayımlanan sonuç bildirgesine göre; “Sislivri” isimli fotoğrafı ile birinci olan Feridun Sayın, TFSF Altın Madalya ve 7.500 TL’lik para ödülü almaya hak kazandı. “Deniz Keyfi” isimli fotoğrafı ile ikinci olan Dilek Aşkın TFSF Gümüş Madalya ve 5000 TL, “Festival” isimli fotoğrafıyla Caner Başer TFSF Gümüş Madalya ve 3000 TL’lik ödüle layık görüldü.

Feridun Sayın “Silivri Plaj” fotoğrafı, Hasan Zer “Fenerci” isimli fotoğrafı, Levent Bayraktar ise “İskele” isimli fotoğrafıyla TFSF Mansiyon ve 1000 TL’lik ödülün sahibi oldu. Ayrıca yarışmada 30 fotoğrafın sahiplerine Sergileme ödülü ve 500’er TL’lik para ödülü verildi.