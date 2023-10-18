İstanbul Silivri'de 3 parka toplu açılış

Silivri Belediyesi tarafından Gümüşyaka Mahallesi Adsız Nefer, Canpolat ve Cihat Ars sokaklarda yapımı tamamlanan 3 park için açılış töreni düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi, ilçede yaşayan vatandaşların sosyal hayatlarına yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Silivri Belediyesi tarafından Gümüşyaka Mahallesi Adsız Nefer, Canpolat ve Cahit Arf sokaklarda yapımı tamamlanan 3 park için toplu açılış töreni düzenlendi. 1.500 metrekare alan üzerine inşa edilen parklar ile Gümüşyaka’da yaşayan vatandaşlar oyun parkı, basketbol sahası, spor aletleri ve dinlenme alanlarına kavuşmuş oldu.

GÜÇLÜ: “PARKIMIZIN HAYIRLI OLMASINI TEMENNİ EDERİM”

Törenin açılış konuşmasını yapan Gümüşyaka Mahallesi Muhtarı Mazlum Güçlü, “Yine bir açılış töreniyle beraberiz. Başkanımızın sayesinde ilçemizde şehirleşme anlamında birçok çalışma gerçekleşti. Parkımız mahallemize hayırlı uğurlu olsun. Yapmış olduğu bütün desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a şahsım ve mahallem adına çok teşekkür ederim” dedi.

Muhtar Güçlü’nün ardından konuşma yapan Silivri Belediye Meclis Üyesi Sefer Ölçer, “Sayın başkanım öncelikle sizinle yol yürümekten gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Biz 6 ayda sağlık ocağı çalışmalarımızı tamamladık. Ama karşımızda 4 yıldır bir tane kreşi dahi bitiremeyen bir zihniyet var. Bizim hizmet anlayışımız bellidir. Gümüşyaka’da yapılan şehirleşme çalışmaları, tarım ve hayvancılık konularında çiftçiye verdiği desteklerden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a şahsım ve Gümüşyaka Mahallesi adına çok teşekkür ederim” diye konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Silivri’de tamamlamadığı hizmetlere değinen Başkan Yılmaz, “Cahit Harp Caddesi üzerinde halı saha ve basketbol Silivri Belediyesinin imarlı konut arazisi üzerine yapıldı. Neden biliyor musunuz? Normalde biz bu arsayı milyonlarca liralara satabilirdik. Ama Silivri Belediyesi olarak sizin çocuklarınıza, sizin gençlerinize ve annelerin istihdama katılması için bir kreş yapılabilsin istedik. Silivri Belediyesi olarak arsamızı sizler için İBB’ye tahsis ettik. Silivri Belediyesine ait imarlı, milyonlarca liraya satacak yerimizi park yaptık. O arsayı İBB’ye vermeyip parkımızı oraya yapabilirdik. Ama dedik ki; hizmetin siyaseti olmaz. Biz Silivri’de hizmetin siyasetini yapmıyoruz. Kimsenin önünü tıkamıyoruz. İBB ne yapmak istiyorsa gelsin burada yapsın. Engelli çocuklar için okul mu yapmak istiyor? Cami, Cemevi, kültür, sanat, spor tesisi mi yapmak istiyor? Tıpkı 4,5 yıldır bitiremedikleri kreşin arsasını verdiğimiz gibi arsa tahsis edelim, yapsın dedik. Şunu da söylemek isterim; tıkandıkları bir konu varsa da bize devretsinler. Silivri Belediyesi olarak 3 ayda o kreşi derler, toparlar bitiririz. 2. sömestr tatiline kadar o kreşi yetiştiririz. Bunu siyaset olsun diye söylemiyorum. Ama bazen insanın sabrının taştığı noktalar oluyor. Biz burada yem bezelyesi, silaj, mısır, yerli ve milli sertifikalı tohumluk arpa, hibrit ayçiçek tohumu, saman desteği veriyoruz. Bu destekleri verirken bir gün dahi olsun zenci mi, beyaz mı, kadın mı, erkek mi, Sünni mi, Alevi mi, Hristiyan mı, Müslüman mı, AK Partili mi, CHP’li mi, MHP’li mi diye sormadık. Sorduğumuz sorular; ‘Üretiyor mu? Ekiyor mu? Alın terini bu topraklara döküyor mu?’ oldu. Silivri Belediyesi olarak siyasi kimliğimizi bir tarafa çıkarıp, hizmet gömleğimizi giyerek size hizmet ediyoruz. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli göreve geldiğim zaman bazı öğütler verdi. ‘Yakandaki 3 hilalli rozet artık çıkıyor, sen Silivri’de yaşayan herkesin Belediye Başkanı olacaksın. Sen hiç kimseye ayrımcılık yapmadan herkese hizmet edeceksin’ demişti. İşte biz bu şiarla sizlerle beraberiz” diye konuştu.