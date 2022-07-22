İstanbul Silivri'de 220 çocuk erkekliğe adım attı

İstanbul'da Silivri Belediyesi, düzenlediği Sünnet Şöleni kapsamında 220 çocuğu sünnet ettirdi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde yaşayan çocukların ve gençlerin eğitimden sağlığa kadar her anında yanında olmak için çalışmalarını sürdüren yerel belediye, geleneksel hale getirdiği Sünnet Şöleni organizasyonunu büyük bir coşku ile gerçekleştirdi.

Etkinlik kapsamında bu yıl 220 çocuk sünnet ettirildi. Sünnet olan çocuklar önce Piri Mehmet Paşa Camisinde mevlit, ardından eğlence programında buluştu.

Eski Festival Alanı’nda düzenlenen ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Sünnet Şöleni’nde çocuklar doyasıya eğlendi.

Sünnet Şöleni’nde katılımcılara yemek ve içecek ikramında bulunuldu. Etkinlikte sahne alan Popstar Tayfun Kalaycıoğlu performansıyla çocuklar ve ailelerine keyif dolu anlar yaşattı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz çocukları bu mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ve Başkan Yılmaz, organizasyona katkılarından dolayı Silivri Devlet Hastanesi Başhekimi Soner Oflazoğlu, Özel Anadolu Hastanesi Başhekimi Halil Narlı, Özel Kolan Hastanesi İşletme Müdürü Sadık Ceylan ve Yaşam Tıp Merkezi Yetkilisi Olcay Yılmazer’e teşekkür plaketi verdi.

Sünnet şöleni etkinliğine; Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, sağlık kuruluşu temsilcileri, STK temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Program sonu sağlık kuruluşlarına plaket takdim edildi.