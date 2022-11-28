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İstanbul Silivri'de 200 öğrencili yeni anaokulu açıldı

YAŞAM 28.11.2022, 10:14
İstanbul Silivri'de 200 öğrencili yeni anaokulu açıldı

İstanbul'da Silivri Belediyesi ve Elginkan Vakfı iş birliğiyle yapımı tamamlanan Ümmehan Elginkan Anaokulu, düzenlenen törenle hizmete açıldı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi ve Elginkan Vakfı iş birliğiyle temeli 16 Haziran 2021’de atılan ve yapımı 22 Eylül 2022 tarihinde tamamlanan Ümmehan Elginkan Anaokulu, düzenlenen törenle resmi olarak hizmete açıldı.

Cumhuriyet Mahallesi Tandoğan Sokak’ta Silivri Belediyesine ait 2 bin 675 metrekare arazi üzerine inşa edilen anaokulunun yapım işlemi Elginkan Vakfı tarafından gerçekleştirildi. 8 derslikte 200 öğrencinin eğitim gördüğü anaokulunda idari birim bölümü, yemekhane ve 160 kişi kapasiteli konferans salonu yer alıyor. Ümmehan Elginkan Anaokulu, devlet okulu olarak Milli Eğitim Bakanlığına bağışlandı. Açılış ile birlikte Silivri; anne ve babaların çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebileceği, modern ve günümüz ihtiyaçlarına uygun yepyeni bir anaokuluna kavuşmuş oldu.

Törenin açılış konuşmasına “Bugün benim için çok önemli bir gün” sözleriyle başlayan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Göreve gelmeden önce vatandaşlarımızın huzurunda verdiğimiz sözleri fazlasıyla yerine getirmenin haklı gururunu ve onurunu yaşıyoruz. Annelerimize söz vermiştik. Silivri’de 8’inci sınıfı bitiren her çocuğun bir yabancı dil konuşabileceğini, bir müzik aleti çalabileceğini ve lisanslı bir sporcu olabileceğini söylemiştik. Bu kapsamda; Kadir Has Üniversitesi ile ücretsiz yabancı dil kursları veriyoruz. Yatırımlarımızı hız kesmeden sürdüreceğiz. Silivri’deki annelere, gençlere ve çocuklarımıza verdiğimiz tüm sözleri tutmaya devam edeceğiz.” dedi.

Konuşmasında Silivri için kütüphane müjdesi veren Elginkan Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Gaye Akçen, "Silivri Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz ile görüştük ki kendisi artık benim oğlum oldu! Bir tüyo da vermek istiyorum biz Başkanım ile akrabayız, dedelerimiz kardeş. Onun için bizim kendisini desteklememiz lazım. Bana, ‘Abla, bu kütüphaneyi yaparsan evinde ders çalışamayan kalabalık aile çocukları buraya gelip ders çalışabilecekler’ dedi. Silivri’ye çocuklarımızın derslerini çalışacakları tam teşekküllü bir kütüphane kazandıracağız. İsmi de Ahmet Elginkan olacak.” diye konuştu.

 İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Can da,  eğitim hizmetleri bakımından kamunun kaynak ve imkânlarına ilave olarak; özel sektörün yapmış olduğu bu tür yatırımların ülkenin eğitim kalitesini ileri taşıyacak önemli faaliyetler olduğunu söyledi. Can, eğitim yatırımları nedeniyle vakıf camiasını da tebrik etti.

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