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İstanbul Silivri'de 100. yıla özgü kent söyleşisi

YAŞAM 03.11.2022, 10:24
İstanbul Silivri'de 100. yıla özgü kent söyleşisi

İstanbul'da Silivri Belediyesi ve Silivri Kent Konseyi iş birliğiyle Silivri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle bir söyleşi programı düzenlendi.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Silivri ilçesinde yerel belediye ve Kent Konseyi iş birliğiyle 1 Kasım Silivri’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü nedeniyle “Geçmişten Günümüze Silivri” temalı bir söyleşi programı düzenlendi.

Moderatörlüğünü Silivri Kent Konseyi Başkanı Kamil Bilici’nin yaptığı söyleşi programının konuşmacıları Silivrili yazarlar Av. Hulusi Üstün ve Lütfü Ertürk oldu. Önder Yılmaz Sahnesinde gerçekleştirilen program, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve şehitlerin aziz hatıraları anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından başladı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen söyleşide, Silivri’nin yaşadığı işgaller ve son kurtuluşu, yazarların anlatımıyla katılımcılara aktarıldı. Söyleşinin ardından yapılan soru-cevap bölümünde seyirciler hem yazarlara sorularını sordu hem de Silivri’ye dair kendi hatıralarını anlattı. Programın sonunda Kamil Bilici, Hulusi Üstün ve Lütfü Ertürk’e günün anısına plaket takdim edildi.  

Programa Belediye Başkan Yardımcısı Harun Akkan, geçmiş dönem Silivri belediye başkanları Selami Değirmenci ve Hüseyin Turan, eski Selimpaşa Belediye Başkanı Ahmet Yağcıoğlu, belediye meclis üyeleri Sultan Aşkın, Gökalp Kalaycı, Filiz Güler, Ülkenur Büke, Elif Yılmazer ve Süheyl Kırkıcı, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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