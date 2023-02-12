İstanbul Şile'nin mobil aşevi Antakya'da sıcak yemek ikramında

Deprem bölgesine giden Şile Belediyesi Aşevi, günlük 10 bin vatandaşa sıcak yemek ikramında bulunuyor.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Antakya bölgesinde görevini sürdüren Mobil Aşevi afetzedelerin yemek ihtiyacını karşılarken ulaşamayan vatandaşlarda düşünülerek Antakya bölgesi içinde planlanan dağıtım ağı ile sıcak yemekleri iç bölgelere ulaştırdı.

Yetkililer Şile Belediyesi olarak, tüm Şileliler adına hayat normale dönene kadar tüm gücümüzle burada olmaya devam edeceklerini ayrıca bölgede yaklaşık 200 kişiden oluşan gönüllü arama kurtarma ve belediye personelinin görev yaptıklarını belirttiler.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’da yaptığı durum değerlendirmesinde, “Öncelikle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyorum geride kalan aile yakınlarına sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Bizler Şile olarak elimizden ne geliyorsa yapmak için kolları sıvadık ve yolladığımız çok sayıda tır ve kamyonlarla ulaşan yardım malzemelerinin yanında bölgeye günlük 10.000 kişiye sıcak yemek dağıtacak mobil aracımızı ve temel ihtiyaç olan su ihtiyacı içinde su tankerimizi de gönderdik ve arkadaşlarımız hızlı bir şekilde vatandaşlarımıza sıcak yemek dağıtımına başladılar. Bölgede görev yapan mesai arkadaşlarıma ve gönüllü kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi.