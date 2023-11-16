Son Dakika

İstanbul Şile'de projelerin her noktasında 'insana hizmet' var

YAŞAM 16.11.2023, 09:47
İstanbul Şile'de projelerin her noktasında 'insana hizmet' var

İstanbul'da Şile Belediyesi Yeni Hizmet Binası Projesinin çalışmaları tüm hızıyla devam ederken ekiplerin ince işçilik çalışmaları da görüntülere yansıdı.Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı ve idari kadrosu yatırımlar noktasında çalışmaları en üst düzeyde takip ederek çalışmaların sürdürülmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesinin yanı sıra hedeflenen yeni  projelerinde hızla ilçeye kazandırılması için çalışmaları aralıksız sürdürüyorlar.

Şile Belediye Başkanlığına bağlı birimlerin ana bina haricinde yaklaşık 15’in üzerinde farklı ayrı  noktada vatandaşa hizmet vermeye çalıştığını belirten yetkililer, ilçenin geleceğine yönelik bu dev projenin en önemli dayanağının vatandaşa yerinde ve daha kaliteli hizmet vermek olduğuna dikkat çekti.

Kızılcaköy Mahallesinde söz verilen Köy Binasının kısa zaman önce temel atma töreni gerçekleşmiş ve Kızılcaköy’de adeta geri sayımın  başladığı Kızılcaköy Mahallesi Köy Konağı projesinde artık son rötuşların yapıldığı görüntülere yansırken kısa bir zaman sonra açılış töreni merakla mahalle sakinleri tarafından beklenmekte.

Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı’nın eğitim öğretim noktasında olan hassasiyeti kamuoyunda dikkat çekerken, ilçe genelinde okullarda olan lojistik desteğin yanı sıra gelen talep ve istekler noktasında Şile Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin tamir, bakım onarım çalışmalarını eksiksiz sürdürdükleri dikkat çekerken, ekipler aynı zamanda ilçe genelinde camiler ve köy binalarında bakım, onarım,boya ve dış cephe yenileme çalışmaları yaptıkları edinilen bilgiler arasında.Bucaklı Mahallesi Çanakkale caddesi üzerinde ekiplerin Bucaklı Camii’nde dış cephe boya, bakım-onarım çalışmaları hızla devam ettiği görüntülendi.

"İNSANA HİZMET, İLÇEMİZE HİZMET BİZİM GÖREV ANLAYIŞIMIZ..."

Konuyla ilgili görüşlerine başvurulan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, yerel yönetim olarak tüm ekibiyle birlikte ilçenin tamamında sahada insana hizmet için çalışmaları aralıksız sürdürdüğünü belirterek, "Bizler ülke olarak çok zorlu süreçler yaşadık “Pandemi,6 Şubat Depremi, Orman Yangınları ,Sel Baskınları” bunları ülkemizde ne yazık ki yaşadık ve tüm bu üzücü süreçlerde Şile Belediyesi kendi imkanlarıyla her daim sahada oldu ve aynı zamanda ilçede hizmet sürecini sürdürmeye devam etti. Ayrıca kültürel değerimiz olan Şile Bezi Üretim Fabrikamızın da artık ince işçilik çalışmalarına başlandığı ve kısa zaman sonra hizmete açacaklarını ifade eden Başkan Ocaklı; Bizler vatandaşımıza, insanımıza hizmet anlayışıyla yola çıktık. Tüm bu hizmetlerimizi, projelerimizi hayata geçirirken İlçemize verdikleri desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm hükümet yetkililerimize ilçem adına teşekkür ediyorum ve Allah’ın izniyle yolumuzda yürümeye insanımıza ve ilçemize hizmet inancıyla yürümeye hep birlikte devam edeceğiz" diye konuştu.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 12 31
2. Galatasaray 12 31
3. A.Demirspor 12 22
4. Trabzonspor 12 22
5. Beşiktaş 12 22
6. Kayserispor 12 22
7. Antalyaspor 12 18
8. Kasımpasa 12 18
9. Hatayspor 12 17
10. Rizespor 12 17
11. Gaziantep FK 12 15
12. Karagümrük 12 14
13. Sivasspor 12 14
14. Ankaragücü 12 13
15. Pendikspor 12 13
16. Konyaspor 12 10
17. Alanyaspor 12 10
18. Başakşehir 12 9
19. Samsunspor 12 8
20. İstanbulspor 12 5
Takımlar O P
1. Eyüpspor 12 30
2. Kocaelispor 12 26
3. Bandırmaspor 12 25
4. Gençlerbirliği 12 22
5. Bodrumspor 12 21
6. Göztepe 12 20
7. Sakaryaspor 12 19
8. Keçiörengücü 12 18
9. Erzurumspor 12 16
10. Ahlatçı Çorum FK 12 14
11. Manisa FK 12 14
12. Boluspor 12 13
13. Adanaspor 12 12
14. Ümraniye 12 12
15. Şanlıurfaspor 12 11
16. Tuzlaspor 12 11
17. Giresunspor 12 9
18. Altay 12 5
Takımlar O P
1. M.City 12 28
2. Liverpool 12 27
3. Arsenal 12 27
4. Tottenham 12 26
5. Aston Villa 12 25
6. M. United 12 21
7. Newcastle 12 20
8. Brighton 12 19
9. West Ham United 12 17
10. Chelsea 12 16
11. Brentford 12 16
12. Wolves 12 15
13. Crystal Palace 12 15
14. Everton 12 14
15. Nottingham Forest 12 13
16. Fulham 12 12
17. Bournemouth 12 9
18. Luton Town 12 6
19. Sheffield United 12 5
20. Burnley 12 4
Takımlar O P
1. Girona 13 34
2. Real Madrid 13 32
3. Barcelona 13 30
4. Atletico Madrid 12 28
5. Athletic Bilbao 13 24
6. Real Sociedad 13 22
7. Real Betis 13 21
8. Las Palmas 13 18
9. Valencia 13 18
10. Rayo Vallecano 13 18
11. Getafe 13 16
12. Osasuna 13 14
13. Sevilla 12 12
14. Villarreal 13 12
15. Deportivo Alaves 13 12
16. Cadiz 12 10
17. Mallorca 12 9
18. Celta Vigo 13 8
19. Granada 13 7
20. Almeria 13 3