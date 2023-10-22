İstanbul Senin’de alışveriş dönemi

İBB’nin mobil süper uygulaması İstanbul Senin’de ilk ve tek pazaryeri Vodafone iş birliği ile açıldı. İstanbul Senin kullanıcıları artık 14 kategoride online alışveriş yapılabilecek.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kobil platformunu kullandığı mobil süper uygulaması İstanbul Senin artık pazar yeri de oldu. İstanbul Senin kullanıcıları, uygulamaya entegre edilen Vodafone Her Şey Yanımda ile platformda kendilerine özel sunulan kampanyalardan yararlanarak alışveriş yapabilecek. Vodafone Her Şey Yanımda ilk 1 yıl boyunca İstanbul Senin içinde tek alışveriş platformu olarak yer alacak. Her Şey Yanımda platformunun, İstanbul Senin uygulaması üzerinden ilk 6 ayda 100 bin kez ziyaret elde edilmesi bekleniyor.

“ESNAF VE VATANDAŞLARIM BULUŞUYOR”

İstanbul Senin’in her geçen gün gelişerek büyümeye devam ettiğini belirten İBB Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Erol Özgüner, uygulamanın 3 milyonun üzerinde indirmeye ulaştığı bilgisini paylaştı. Özgüner yeni işbirliği için, “Vodafone Her Şey Yanımda alışveriş platformuyla esnaflarımız ve vatandaşlarımız milyonlarca ürünle İstanbul Senin’de buluşuyor. İstanbullular her gün yenilenen özel kampanyalarla ayrıcalıklı alışveriş deneyimi yaşıyorlar. Hızlı, kolay ve ücretsiz iade özellikleriyle İstanbulluların hayatı kolaylaşıyor. Satış yapmak isteyen Kobi’ler yeni satış platformumuza yönlendiriliyor” dedi.

“HER ŞEY YANIMDA’NIN AYRICALIKLARINDAN YARARLANMAYA DAVET EDİYORUZ”

Vodafone Her Şey Yanımda Genel Müdürü Yusuf Aysal ise şunları söyledi:

“ İBB işbirliği ile Türkiye’nin en büyük metropolünün tüm hizmetlerinin toplandığı İstanbul Senin uygulamasına Her Şey Yanımda’yı entegre ettik. Her Şey Yanımda, İstanbul Senin içinde yer alan ilk ve tek alışveriş platformu oldu. Bu işbirliğinin, platformumuzun tanınmasında önemli rol oynayacağını ve İBB’nin yaklaşık 60 bin mobil hattının hizmet sağlayıcısı olarak yeni katma değerli kurumsal çözümler sunabilmemiz için zemin oluşturacağını düşünüyoruz. Tüm İstanbul Senin kullanıcılarını Her Şey Yanımda’nın ayrıcalıklarından yararlanmaya davet ediyoruz.”

HER ŞEY ELİNİN ALTINDA

Vodafone Her Şey Yanımda’da Cep Telefonları, Elektronik, Dijital Servisler ve Oyun, Moda, Hobi-Ofis-Kırtasiye, Kozmetik ve Kişisel Bakım, Ayakkabı-Çanta-Aksesuar, Spor ve Outdoor, Anne-Bebek, Ev-Yaşam, Pet Shop, Medikal Ürünler ve Oto Aksesuar olmak üzere farklı kategorilerde 4 milyonu aşkın ürün sunuluyor. Toplamda binden fazla mağazanın faaliyet gösterdiği Her Şey Yanımda, Vodafone’lu olsun olmasın, Vodafone Yanımda uygulamasını indiren tüm kullanıcılara avantajlı fiyatları, birbirinden farklı kampanyaları ve kullanım kolaylığı ile yepyeni bir deneyim yaşatıyor.