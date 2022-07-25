İstanbul Selimpaşa'da 'Topatan Kavunu' ile 'Bamyalar' yarıştı

İstanbul'da Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali’nde büyük coşku yaşandı. Renkli ve lezzetli yarışmalar eşliğinde gerçekleştirilen festivalde Sakiler Grubu’nun konseriyle Selimpaşalılar unutulmaz bir gece yaşadı.İSTANBUL (İGFA) - Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Selimpaşa Topatan Kavunu ve Bamya Festivali büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi.

Selimpaşa Limanı’nda düzenlenen festivale Silivrililer ve Selimpaşalılar adeta akın etti. Festival Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler anısına yapılan saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’yla başladı. Ardından Silivri Dans Topluluğu, Silivri yöresi halk oyunları ile sahne aldı. Daha sonra festival kapsamında ilçede yetiştirilen ürünlerle düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Ödül töreni sonrasına katılımcılara Silivri Belediyesi tarafından 30 Temmuz’da düzenlenecek olan 17’nci Kavaklı Yenici Mehmet Yağlı Güreşleri’nin video sunumu gösterildi.

Eğlencenin doruğa çıktığı Sakiler Grubu’nun benzersiz konseri ise Silivrililere hafızalardan silinmeyecek, unutulmaz bir gece yaşattı.

Festival kapsamında gerçekleştirilen Bamya Üreticiliği Yarışması, Topatan Kavunu Yarışması ve Bamya Yemeği Yarışması büyük bir çekişmeye sahne oldu.

Selimpaşa Meydanında düzenlenen yarışmanın ödülleri sahnede takdim edildi. Bamya ve Topatan Kavunu Üreticiliği Yarışmalarında birinci olanlara tam altın, ikincilere yarım altın, üçüncülere çeyrek altın ödülü verildi. Bamya Yemeği Yarışması’nda ise birinci yarışmacı gram altın, ikinci gram yarısı, üçüncü gram çeyreği ile ödüllendirildi.

Bamya Yemeği Yarışması’nda birinci Ozan Dişisağlam, ikinci Ezgi Gözübüyük, üçüncü ise Zemzem Üveyik oldu.

Bamya Üreticiliği Yarışması’nda birinci Sebahattin Demirel, ikinci Yurdanur Tekin Sevinç, üçüncü Sebahattin Öztürk oldu.

Topatan Kavunu Yarışması’nda ise birinci Berat Gül, ikinci Güral Özel, üçüncü Serdar Demirel oldu.

“BİZİM TABİATIMIZDA AŞKLA, HEYECANLA ÇALIŞMAK VAR”

Selimpaşa Mahallesi’ne yapılan hizmetler hakkında bilgiler veren Volkan Yılmaz, Selimpaşa’da yapılan bazı çalışmaları da paylaştı. Yılmaz, görev süresi boyunca hep sizin hizmetkârınız olmaya, 7/24 aşkla Selimpaşa’ya, Silivri’ye hizmet etmeye devam edeceğini söyledi.

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan ise, Selimpaşa'nın İstanbul’un en güzel beldelerinden biri olduğunu belirterek, "Özellikle gençlere seslenmek istiyorum: Selimpaşa’nın kıymetini bilin! Toprağıyla, deniziyle, kültürüyle, tarihiyle; beldenize, toprağınıza ve ürünlerinize sahip çıkın! Türkiye’nin dört bir yanını gezmiş biri olarak söylüyorum: böyle bir beldenin, böyle bir toprağın çok yerde eşi benzerini bulamazsınız" dedi.