İstanbul Sarıyer'de yetim ve öksüz çocukların yüzünü 'Gelecek' güldürecek

İstanbul'da Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanlığı, Sarıyer’deki ilkokul ve ortaokula giden yetim ve öksüz çocuklara kışlık ayakkabı ve mont desteğinde bulunacak.İSTANBUL (İGFA) -Gelecek Partisi Sarıyer İlçe Başkanı Erhan Vergili öncülüğündeki sosyal sorumluluk çalışmalarıyla vatandaşların gönlüne dokunan İlçe Başkanlığı, bu kez de yetim ve öksüz çocukların yüzünü güldürmeye hazırlanıyor.



Vatandaşların gönlüne dokunan çalışmalara bir yenisini daha eklediklerini belirten Başkan Vergili, taleplere ses, dertlere bir nebze de olsa derman olmaya devam ettiklerin söyledi.

Daha önce 40 çocuğun sünnet düğünü, 550 öğrenciye çanta ve kırtasiye malzemesi desteğinde bulunduklarını anımsatan Vergili, "Çayırbaşı’nda 150 bin TL’lik veresiye defterinin satın alınması, 222 ailenin eczane borcunun ödenmesi, her cenaze evine kır pidesi ve ayran ikramı, öğrencilere okul kıyafeti desteği, Gümüşdere Çınar Çocuk Parkı’nın yapılması, Sarıyer genelinde 1000 aileye su dağıtımı başta olmak üzere birçok çalışmanın altından başarıyla kalkmanın gururunu yaşamıştık. Şimdi de ilçemizde yaşayan ilkokul ve ortaokula giden yetim ile öksüz yavrularımızın yüzünü güldüreceğiz. İlçe Başkanlığımız öncülüğünde başlatılan bu çalışmaya katkı sunmak isteyen hayırsever vatandaşlarımıza da kapılarımız açık. Bu konu siyaset üstü. Biz sadece köprü vazifesini yürütüyoruz. Bilgi almak için 0212 262 42 34 numaralı telefonu arayabilirler. Amacımız vatandaşın gönlüne dokunmak, yavrularımızı sevindirmek” diye konuştu.