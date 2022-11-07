Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği, 44. N Kolay İstanbul Maratonu’nda MS hastaları için koştu.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye Multipl Skleroz (MS) Derneği, 44. N Kolay İstanbul Maratonu’nda MS hastaları için start aldı. GEN’in koşulsuz desteği ile maratona katılan Türkiye MS Derneği, hem hastalara onların yanlarında olduklarını hatırlattı hem de egzersizin hastalıkla mücadeledeki faydasına vurgu yaptı.

Multipl Skleroz (MS), beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın (miyelin kılıfı) hasar görmesi ile ortaya çıkan bir hastalık olarak biliniyor.

Türkiye’de yaklaşık 70 bin MS hastası olduğu tahmin edilirken, tedavi ile hastalığın seyri yavaşlatılabiliyor. Türkiye Multipl Skleroz Derneği, MS hastalığına dikkat çekmek ve hastalara destek olmak amacıyla 1989’dan beri birçok önemli projeye imza atıyor. Bu yıl GEN’in koşulsuz desteği ile 44. N Kolay İstanbul Maratonu’na katılan dernek, MS hastalığının seyrini yavaşlatmada egzersiz yapmanın önemine dikkat çekti.

Etkinlikte hastalarla buluşmaktan heyecan duyduklarını belirten Türkiye MS Derneği Başkanı Doç. Dr. Melih Tütüncü, MS hastalığı aslında bilinenden daha sık görülen nadir olmayan bir hastalık olduğunu belirterek, "Genç bireylerde gelişebilecek önlenebilir engelliliğin başlıca sebeplerinden biri. Hareket, MS hastalığında olmazsa olmaz terapilerin başında geliyor. Yapılan birçok çalışma egzersizin, sporun ve sigara içmemenin MS gidişatına olumlu etkisini göstermiştir. Hem hastalarımızla birlikte olmak hem de spora en güzel vurguyu yapan bu etkinlikte derneğimizle birlikte olmak istedik" dedi.